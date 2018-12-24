Не до шика. Как россияне экономят на новогодних подарках

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Не до шика. Как россияне экономят на новогодних подарках

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Фото: © Shutterstock

Сразу несколько опросов провели фонд "Общественное мнение", исследовательский центр "Ромир" и портал Superjob. Россиян спросили, что они подарят своим близким на Новый год. И как много потратят?

Большинство россиян будут дарить еду

86% сказали о том, что подарят конфеты, дорогой алкоголь или какие-то деликатесы.

Фото: © Pixabay

Каждый третий намерен дарить деньги

27% опрошенных собираются приобрести в подарок сертификат в магазин. Этот подарок набирает популярность у россиян.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Не все россияне купили подарки жёнам, друзьям и даже себе

Вторым половинам купили подарок 38%. Друзьям — 23%. Поздравят сами себя 13%. А вот 16% никого не поздравят.

Фото: © Pixabay

Коллегам дарить подарки не хочется

Лишь 10% сказали, что раскошелятся на презенты на работе. Зато 80% точно купят

что-то родственникам.

Фото: © Pixabay

Цена подарка упала в этом году

Лишь каждый пятый потратит 7 тысяч рублей. 40% россиян готовы заплатить за подарок от 900 до 4,5 тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Но в подарок себе россияне хотят совсем не то, что будут дарить другим

Каждый десятый россиянин хочет получить в подарок здоровье, 6% хотят автомобиль, 4% — дорогостоящую электронику, а 3% — квартиру.

Фото: © Pixabay

При этом каждый третий уверен, что подарка не будет

30% заявили, что не ждут никаких сюрпризов на Новый год. И лишь 15% сказали, что им не нужны подарки, потому что у них всё есть.

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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