Не до шика. Как россияне экономят на новогодних подарках

Большинство россиян будут дарить еду
86% сказали о том, что подарят конфеты, дорогой алкоголь или какие-то деликатесы.
Фото: © Pixabay
Каждый третий намерен дарить деньги
27% опрошенных собираются приобрести в подарок сертификат в магазин. Этот подарок набирает популярность у россиян.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Не все россияне купили подарки жёнам, друзьям и даже себе
Вторым половинам купили подарок 38%. Друзьям — 23%. Поздравят сами себя 13%. А вот 16% никого не поздравят.
Фото: © Pixabay
Коллегам дарить подарки не хочется
Лишь 10% сказали, что раскошелятся на презенты на работе. Зато 80% точно купят
что-то родственникам.
Фото: © Pixabay
Цена подарка упала в этом году
Лишь каждый пятый потратит 7 тысяч рублей. 40% россиян готовы заплатить за подарок от 900 до 4,5 тысячи рублей.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Но в подарок себе россияне хотят совсем не то, что будут дарить другим
Каждый десятый россиянин хочет получить в подарок здоровье, 6% хотят автомобиль, 4% — дорогостоящую электронику, а 3% — квартиру.
Фото: © Pixabay
При этом каждый третий уверен, что подарка не будет
30% заявили, что не ждут никаких сюрпризов на Новый год. И лишь 15% сказали, что им не нужны подарки, потому что у них всё есть.
Фото: © Pixabay
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