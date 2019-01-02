Пусть всегда будет мама!

Читайте также

Пусть всегда будет мама!

2
Отец Мелии Тиннин отказывался менять свой старый смартфон, потому что на нём хранилась запись голоса его покойной матери. Девушка решила помочь папе и перенесла драгоценную запись на новый носитель — плюшевого медвежонка.
Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×