Гороскоп в помощь. Выбираем подарок на 23 Февраля "своему" знаку

Когда нет идей по поводу подарков, а дарить очередную пену для бритья не хочется — на помощь приходит астрология. Звёздные эксперты отмечают, что каждый знак зодиака ждёт особенного подарка на День защитника Отечества. Необходимо знать, что именно дарить своему мужчине, если он Водолей, Скорпион, Овен или Рак.

Кстати, по словам астролога Александра Зараева, представители некоторых знаков Зодиака сами не знают, чего хотят. Лучше обратиться к звездам, чем спрашивать у мужчин.

Овен Компьютерная игра или вещи для хобби. Фото: © Pixabay

Лучше, чтобы подарок для этого знака каким-то образом относился к военной тематике. Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный отметил, что это может быть гаджет, инструмент для дома или вещь, которая понадобится мужчине в его увлечении. Если подберёте подарок в расцветке хаки — звёзды будут на вашей стороне.

Телец Тёплые тапочки, шерстяной пояс от болей в спине. Фото: © Pixabay

Подарок для Тельца должен демонстрировать вашу заботу об этом мужчине. Александр Зараев рекомендует выбирать презент, который подчеркнёт всю теплоту ваших чувств.

Близнецы Хороший ежедневник и дорогая ручка. Брелок. Фото: © Pixabay

Представители знака Близнецы очень подвижны. Идеальный подарок должен сопровождать этого мужчину в дороге. А если подарок будет всё время напоминать о вас — это вдвойне приятно.

Рак Кухонная утварь. Гаджет для готовки: блендер, комбайн, тостер, кофемолка. Фото: © Pixabay

Раки любят быть на кухне, отметил Александр Зараев. Если боитесь, что сковородка мужчину не обрадует, остановите выбор на кухонной технике. Ваш подарок должен быть таким, чтобы им могли пользоваться все члены семьи, тогда Рак будет доволен.

Лев Украшения, сумка. Фото: © Pixabay

Для Львов важен статус, престиж. Дарите что-то экстравагантное. То, чем Лев сможет похвастаться. Если нет денег, Сергей Безбородный советует сделать hand-made-подарок. Но он должен быть очень необычным.

Дева Витамины, абонемент в фитнес-клуб. Часы, браслет. Фото: © Pixabay

Девы ценят тонкость и утончённость. Поэтому аккуратная забота об их здоровье или изящный аксессуар вдохновят их на новые подвиги.

Весы Билет на концерт или на спортивное мероприятие. Украшение. Фото: © Pixabay

Мужчине этого знака нужны эмоции и эстетика. Не надейтесь, что Весы скажут вам, что именно хотят в подарок. Они и сами не знают. Билеты на культурное мероприятие или запонки точно не разочаруют мужчин этого знака. Но никаких броских и кричащих цветов. Всё должно быть стильно и сдержанно.

Скорпион Выдержанный напиток или несессер. Фото: © Pixabay

Как правило, представители этого знака всегда сами говорят, что им подарить, отметил Сергей Безбородный. Если же вы точного ответа от своего Скорпиона не услышали, выбирайте подарок с внутренним зарядом — вкусный напиток, кошелёк, дорогой аромат. Подарок должен быть именно для Скорпиона и только для него.

Стрелец Небольшое путешествие. Что-то для автомобиля: ароматизатор, навигатор, аксессуар... Фото: © Pixabay

Ещё один очень подвижный знак. Дополнительного выходного в связи с праздником в 2019 году не будет, поэтому отправиться в большое путешествие не так просто. Но съездить за город, посмотреть ближайшие достопримечательности — это несложно и недорого.

Козерог Часы для рабочего стола. Дорогая подставка под канцелярские приборы. Фото: © Pixabay

Подарком должно стать то, что подчеркнёт статусность этого мужчины именно на работе. Поэтому дизайнерская вещица для офисного интерьера, дорогой ежедневник или фирменный органайзер впишутся в его пожелания, которые он, скорее всего, напрямую вам не выскажет.

Водолей Запонки, зажим для галстука, цепочка. Фото: © Pixabay

Его порадуют подарки, которые будут оригинальными и при этом душевными. Александр Зараев говорит, что подарок для Водолея может быть чудным, но главное, чтобы такой подарок был только у него. Даже если вы намереваетесь подарить безделушку, она должна отражать внутреннее состояние свободы мужчины.

Рыбы Торт, ассорти мясных продуктов. Обувь, носки, ванночка для ног. Фото: © Pixabay

Мужчины этого знака зачастую сами не знают, что хотят. Поэтому выпытывать у них: "Ну, что тебе подарить?" — бесполезно. Звёзды рекомендуют выбирать для Рыб уютные подарки, которые позволят им погрузиться в комфорт, вкусно поесть и держать ноги в тепле.

— С 23 Февраля нужно поздравить всех мужчин, а не только тех, кто служил. Праздник в этом году выпадает на субботу, по лунному календарю это отличный день для того, чтобы собраться всем вместе, сказать друг другу приятные слова и отметить День защитника Отечества в домашней обстановке, — советует Сергей Безбородный.