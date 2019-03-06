От фруктов до бриллиантов. Что подарить на 8 Марта разным знакам зодиака

Цветы, коробка конфет и бутылка шампанского — слишком банально. Женщины ждут чего-то особенного на 8 Марта. Эксперты подсказали, какой подарок выбрать, чтобы точно порадовать Тельца, Льва или Скорпиона.

Очень часто на прямой вопрос "Что тебе подарить?" девушки отвечают уклончиво либо не отвечают никак. Поэтому звёзды могут подсказать, как угодить женщине, но лучше всё-таки знать, что она любит и чем интересуется.

— В любой непонятной ситуации дарите драгоценности, — шутливо говорит астролог Александр Зараев. — Но можете прислушаться к астрологическим рекомендациям, с их помощью вероятность поднять настроение женщине 8 Марта увеличивается.

Овен Одна шикарная роза или скромные, но стильные украшения Фото: © Pixabay

Не дарите букет роз — этим вы можете обидеть Овна, отмечает руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный. Одна шикарная роза подчеркнёт индивидуальность и неповторимость представительницы этого огненного знака. А стильные украшения придадут ей статусности и станут отличным проявлением мужского внимания, которого она так ждёт.

Телец Деньги, бельё, косметика Фото: © Pixabay

Представительницы этого знака всегда точно знают, на что потратить деньги, поэтому такой подарок их точно не расстроит. Но если деньги вы дарить не хотите, астролог Зараев советует выбирать то, что подчеркнёт сексуальность вашей девушки.

Близнецы Сертификат в спа-салон, абонемент в фитнес-клуб, кошелёк или ежедневник Фото: © Pixabay

Близнецы очень подвижны. Поэтому им всё время хочется куда-то идти. "Отправьте свою женщину в салон красоты!" — рекомендует Сергей Безбородный. А если она и так бывает там слишком часто — подарите то, что она может всегда носить с собой и вспоминать о вас.

Рак Романтический ужин, красивая посуда Фото: © Pixabay

Побудьте вдвоём! Без детей, друзей, кошек и собак. Женщина-Рак это оценит, считают астрологи. И ещё она будет рада кухонной утвари, гаджетам для готовки и всему, что может сделать вашу жизнь более вкусной и аппетитной.

Лев Украшения Фото: © Pixabay

Львицам нужно только то, что подчеркнёт их статус. Дорогие и стильные украшения подойдут идеально. Всё остальное может даже огорчить.

Дева Компьютер, планшет, швейная машинка Фото: © Pixabay

Женщина-Дева очень скромна в своих желаниях, вряд ли скажет вам напрямую, чего хочет. Но, по мнению Александра Зараева, её порадует вещь, которая станет проявлением мужской заботы о её работе или хобби. Новый компьютер или швейная машинка будут очень кстати.

Весы Книга или одежда Фото: © Pixabay

Представительницы этого знака оценят интеллектуальный подарок. Но Сергей Безбородный предупреждает: если будете дарить книгу — выбирайте что-то из новинок. Весам важно быть в тренде. Именно поэтому альтернативой книгам может стать одежда. Быть яркой и часто менять образы — слабость Весов. К тому же им "всегда нечего надеть".

Скорпион Хендмейд-подарок или что-то с сердечками, как на День святого Валентина Фото: © Pixabay

Этим женщинам невозможно угодить. Астрологи советуют включать фантазию на максимум и придумывать что-то эдакое. "Помните, как в песне: "Лучший мой подарочек — это ты!" — вот и отталкивайтесь от этого, чтобы Скорпион была довольна", — советует Александр Зараев.

Стрелец Обувь, конфеты Фото: © Pixabay

Стрельцы рады всему, отмечают астрологи. Особенно их вдохновит новая обувь, в которой их ножки будут выигрышно смотреться. Либо конфеты, которыми они смогут угостить друзей и коллег.

Козерог Новый смартфон Фото: © Pixabay

Подарок должен быть дорогим. И в переносном смысле — дорогой как память, внимание, и в прямом — сумма, которую вы отдадите за подарок, должна впечатлять своим размером. Козерогам нужно либо всё, либо ничего. Так что или раскошеливайтесь, как советует Александр Зараев, или просто осыпайте бесценными комплиментами.

Водолей Корзина цветов и фруктов, эзотерические предметы Фото: © Pixabay

Зимним Водолеям нужны витамины этой весной, поэтому Сергей Безбородный говорит, что нужно накормить их корзиной фруктов. Если ваша женщина верит во всякие магические штуки, она будет рада каким-нибудь предметам для фэншуй или эфирным маслам.

Рыбы Косметика, необычные украшения Фото: © Pixabay

Им не важен подарок — им нужна ваша любовь. Но если вам всё-таки хочется побаловать девушку 8 Марта, пусть это будет хорошая косметика или серьги с необычным дизайном, чтобы она чувствовала вашу заботу и понимала, что подарок выбран специально для неё.