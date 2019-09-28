Не надо смеяться, ведь вы выше этого: 15 фото, на которых размер имеет значение

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Фото © Reddit

Иногда кажется, что высокие и низкие люди — это представители разных кланов, ведущих многовековую войну друг с другом. Вечные подколы, едкие вопросы и ещё куча других методов борьбы с "врагом" идут в ход каждый день. В подборке ниже — десять фото, на которых соединились огонь и вода, земля и воздух, дылды и полторашки...

"Моя двухметровая девушка и её миньоны"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/55014n/my_60_girlfriend_and_her_minions/" target="_blank">Reddit</a></p>

Гора из "Игры престолов" и его жена

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bu0qs7enj8f/?utm_source=ig_embed\" target="_blank">kelc33</a></p>

Голландский сотрудник даёт интервью для китайских СМИ

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/218tkt/a_dutch_employee_gets_interviewed_by_chinese/" target="_blank">Reddit</a></p>

"Я бы назвал это проблемами коротышек, но это больше проблема репортёра"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BTGIwY1ASUs/" target="_blank">kikehndez</a></p>

"А что, если я положу тебе руку на голову?"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2Zq3mhHjFG/" target="_blank">tallrobstallprobs</a></p>

Заходит как-то раз немец в "Макдоналдс" на Филиппинах...

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/Bzn6D5klw2W/" target="_blank">Instagram</a></p>

Просто парень решил вывести их отношения на новую ступень

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/d389kr/buddy_of_mine_who_stepped_up_and_got_married/" target="_blank">Reddit</a></p>

"То, что халаты одного размера, совсем не значит, что они подходят всем"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/b3qrw5/22_my_wife_is_51_and_i_am_67_when_it_comes_to/" target="_blank">Reddit</a></p>

Когда вроде бы нужно бояться папу своей девушки, но что-то не получается

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/6fr4i9/prom_pictures_with_gf_and_her_dad/" target="_blank">Reddit</a></p>

"Хотела на ночёвке дать подруге свои штаны. Ага"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/cuf8wm/gave_my_friend_my_pants_to_use_as_a_blanket/" target="_blank">Reddit</a></p>

Когда пришёл на свадьбу, а кормить будут ещё нескоро

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/6b3z66/when_youre_at_a_wedding_and_there_are_no_close/" target="_blank">Reddit</a></p>

"Кто там, говорите, на втором месте?"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/856u9g/took_away_the_spotlight/" target="_blank">Reddit</a></p>

Собираетесь в Китай? Будьте готовы к этому

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/uqkd7/never_felt_more_like_crushing_a_building_in_my/" target="_blank">Reddit</a></p>

И Япония, кстати, тоже не для высоких парней сделана

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/2tall/status/905102048173191170" target="_blank">Reddit</a></p>

Монтекки и Капулетти, часть вторая

Не верьте своим глазам: 10 фото с оптическими иллюзиями, которые сводят с ума

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/tall/comments/1hmcpk/can_you_tell_whos_related/" target="_blank">Reddit</a></p>

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