Не надо смеяться, ведь вы выше этого: 15 фото, на которых размер имеет значение

Иногда кажется, что высокие и низкие люди — это представители разных кланов, ведущих многовековую войну друг с другом. Вечные подколы, едкие вопросы и ещё куча других методов борьбы с "врагом" идут в ход каждый день. В подборке ниже — десять фото, на которых соединились огонь и вода, земля и воздух, дылды и полторашки...

"Моя двухметровая девушка и её миньоны"

Гора из "Игры престолов" и его жена

Голландский сотрудник даёт интервью для китайских СМИ

"Я бы назвал это проблемами коротышек, но это больше проблема репортёра"

"А что, если я положу тебе руку на голову?"

Заходит как-то раз немец в "Макдоналдс" на Филиппинах...

Просто парень решил вывести их отношения на новую ступень

"То, что халаты одного размера, совсем не значит, что они подходят всем"

Когда вроде бы нужно бояться папу своей девушки, но что-то не получается

"Хотела на ночёвке дать подруге свои штаны. Ага"

Когда пришёл на свадьбу, а кормить будут ещё нескоро

"Кто там, говорите, на втором месте?"

Собираетесь в Китай? Будьте готовы к этому

И Япония, кстати, тоже не для высоких парней сделана

Монтекки и Капулетти, часть вторая

Не верьте своим глазам: 10 фото с оптическими иллюзиями, которые сводят с ума