Водителю было лень получать права, и он просто нарисовал их

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Водителю было лень получать права, и он просто нарисовал их

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Фото: © Liuzhou Traffic Police

Китайский байкер не хотел тратить время и деньги на получение настоящего водительского удостоверения, поэтому решил его подделать. Он старался, но получилось смешно.

Дорожная полиция китайского города Лючжоу остановила водителя мотоцикла для плановой проверки документов. Он протянул им удостоверение, которое выглядело как обычные права, но, раскрыв его, полицейские не смогли сдержать смех, сообщает Liuzhou Evening News.

<p>Фото: © Liuzhou Traffic Police</p>

Документы подделывают часто, но в большинстве случаев люди изо всех сил стараются сделать так, чтобы они выглядели как можно более достоверно. Нельзя сказать, что этот водитель не приложил совсем никаких усилий, и всё же его самодельные права походили скорее на детскую шалость.

<p>Фото: © Liuzhou Traffic Police</p>

Внутри кожаной обложки был вставлен клочок бумаги с приклеенной фотографией и написанными от руки данными: именем, датой рождения, моделью мотоцикла и его номером. Водитель объяснил, что ему лень учиться и жалко денег на курсы, но, по его логике, иметь нарисованные от руки права лучше, чем не иметь вообще никаких.

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