Водителю было лень получать права, и он просто нарисовал их

Китайский байкер не хотел тратить время и деньги на получение настоящего водительского удостоверения, поэтому решил его подделать. Он старался, но получилось смешно.

Дорожная полиция китайского города Лючжоу остановила водителя мотоцикла для плановой проверки документов. Он протянул им удостоверение, которое выглядело как обычные права, но, раскрыв его, полицейские не смогли сдержать смех, сообщает Liuzhou Evening News.

Документы подделывают часто, но в большинстве случаев люди изо всех сил стараются сделать так, чтобы они выглядели как можно более достоверно. Нельзя сказать, что этот водитель не приложил совсем никаких усилий, и всё же его самодельные права походили скорее на детскую шалость.

Внутри кожаной обложки был вставлен клочок бумаги с приклеенной фотографией и написанными от руки данными: именем, датой рождения, моделью мотоцикла и его номером. Водитель объяснил, что ему лень учиться и жалко денег на курсы, но, по его логике, иметь нарисованные от руки права лучше, чем не иметь вообще никаких.