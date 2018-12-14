"Здесь я главный экспонат!" Жена Шнурова урезала зарплаты группе "Ленинград"

Как рассказал журналистам источник в окружении группы, Ольга активно вмешивается в финансовые вопросы и учит мужа экономить. Так она заявила Шнурову, что в его коллективе слишком много музыкантов и у них чрезмерно высокие зарплаты.
Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: "Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше". А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить
источник КП
Интересно, влюблённый Шнуров предоставил супруге полный карт-бланш и не сопротивляется её финансовым реформам. Судя по всему, он даже согласился выгнать "лишних" участников коллектива. Пойдёт ли это на пользу "Ленинграду", предсказать невозможно, но музыканты вряд ли довольны уменьшением зарплат в преддверии новогодних праздников. Зато сам Сергей наверняка заработает больше обычного.
Шнур всегда был далёк от финансовых вопросов. Этим занимались другие люди, тот же директор "Ленинграда". У Серёги сейчас вторая волна популярности, он хорошо зарабатывает
музыкант Стас Барецкий
Отметим, что друг Шнурова Стас Барецкий не осуждает решения Ольги. По его словам, новая жена музыканта — умная женщина. Впрочем, в отличие от лидера "Ленинграда" доверять ей Стас не спешит.
Что касается Ольги, то сюрпризы с её стороны будут, я это чувствую. Но я бы не хотел, чтобы они случились. Мне будет обидно за Серёгу...
музыкант Стас Барецкий
- Популярные
- По времени