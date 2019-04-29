В Подмосковье ликвидировали ячейку ИГИЛ

По данным следствия, члены организации вовлекали новых сторонников и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов.

В Подмосковье разоблачена законспирированная ячейка террористической организации ИГИЛ*, которая действовала в регионе с ноября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Задержано семь человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации, — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные агитировали новых сторонников в ИГИЛ, призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются все участники организации.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.