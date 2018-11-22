Полицейские накрыли фабрику, где из презервативов б/у делали новые Durex

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Полицейские накрыли фабрику, где из презервативов б/у делали новые Durex

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Правоохранители обнаружили на складах контрафактной продукции на $7 млн (460 млн. рублей по текущему курсу).

Китайские полицейские накрыли фабрику, где производились контрафактные презервативы "Дюрекс". Всего было обнаружено 500 тыс. коробок. По данным правоохранителей из провинции Хэнань (Восточный Китай), им удалось обезвредить целую группировку, которая поставила производство контрацептивов на поток, пишет Daily Mail.

<p>Фото: © DuShi Kiai Bao</p>

В ходе допросов и экспертизы выяснилось, что презервативы делали из некачественных материалов, а часть из них даже была изготовлена из использованных презервативов. Продукция сбывалась через супермаркеты, отели и торговые автоматы по всему региону. Членам банды грозят тюремные сроки до 4 лет с конфискацией имущества.

<p>Фото: © DuShi Kiai Bao</p>

Гигиенические условия на этой фабрике были очень плохими. Мы видели презервативы, которые они производили, — они заливали их силиконовым маслом в вёдрах. А некоторые из них делались из использованных презервативов...

Представитель хэнаньской полиции

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