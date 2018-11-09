18-летний подросток вылетел из кресла аттракциона на высоте 40 метров

18-летний Андрес Перес пришёл с другом на ярмарку в Тласкале, Мексика. Там они решили покататься на аттракционе, но что-то пошло не так и подросток выпал из кресла. Однако парню удалось выжить благодаря счастливой случайности, пишет ladbible.

Выбор ребят пал на 40-метровую карусель, к которой прикреплена вращающаяся на 360 градусов перекладина с креслами по краям. Но наслаждаться мальчикам пришлось недолго. Андрес сорвался вниз и чудесным образом не погиб, упав на брезент. Подростка окружили шокированные очевидцы, которые попытались проверить, жив ли неподвижно лежащий парень, а некоторые стали снимать происходящее на видео.

На место прибыли представители Красного Креста и организации социальной защиты населения. Подростка экстренно госпитализировали. Организатор ярмарки посетил его в больнице. По его словам, жизни Андреса ничего не угрожает и их компания оплатит все расходы на лечение. Аттракцион был закрыт, чтобы предотвратить другие возможные инциденты.