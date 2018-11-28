17-летние подруги опубликовали селфи, и через час их тела нашли в колодце

Мотив двойного самоубийства неизвестен, но полиция предполагает, что на одну из погибших так могло повлиять расставание с бойфрендом.

Две 17-летние подруги, чьи имена не называются в целях конфиденциальности, покончили с собой, но перед этим сделали совместное селфи. Они поставили предсмертную фотографию на аватар профиля в WhatsApp, а позже их тела были найдены в месте, где уже не раз происходили суициды, — около колодца в городе Мумбай на западе Индии, сообщает The Sun.

При этом семьи погибших утверждают, что ничего не предвещало беды. Ни у одной из девочек не было признаков депрессии или того, что они собираются совершить самоубийство. Отец погибшей рассказал, что незадолго до смерти дочь попросила его купить платье, которое она увидела в рекламе.

Я обещал найти это платье для неё... Его доставят уже через несколько дней, но моей дочки больше нет в живых... Отец одной из девочек

Сейчас полицейские изучают телефоны девочек в надежде установить мотив суицида. Перед смертью подростки удалили все чаты в WhatsApp и позвонили знакомому, чтобы рассказать о своём плане. Именно этот мальчик и сообщил их родственникам о беде. Они тут же помчались к колодцу, но было уже поздно.

Девочки были лучшими подругами и жили недалеко друг от друга. Одна училась в школе, а другая бросила учёбу и занялась шитьём, чтобы заработать деньги для семьи. Известно, что одна из погибших рассталась со своим парнем, сообщив ему, что уже встречается с другим.