Под Ростовом мать пошла за дочкой в садик, и через неделю её нашли без ступней

Двух несовершеннолетних студентов колледжа подозревают в убийстве 28-летней местной жительницы.

Когда в Ростовской области было найдено истерзанное тело 28-летней Анастасии Орловой, то среди местных жителей стали ходить слухи о появившимся маньяке. Тело матери двоих детей лежало на окраине лесополосы. Её лицо было обезображено, а ступни и вовсе отсутствовали.

Никто даже представить не мог, что Анастасия стала жертвой двух студентов кадетского техникума. По версии следствия, убийство произошло после того, как девушка отказала 15-летнему Андрею и 16-летнему Дмитрию (имена изменены) в интимной связи.

В тот злополучный день Анастасия согласилась выпить вместе с Андреем и Дмитрием, которых не знала до этого времени. Однако, когда алкоголь подействовал на ещё не окрепшие головы, подросткам захотелось продолжения. Они предложили девушке заняться сексом, а получив отказ, напали на неё и задушили ремнём. По одной из версий, девушку изнасиловали, но следователи пока не подтверждают эту информацию.

Впрочем, друзья погибшей отказываются верить в историю с алкоголем. У Анастасии остались две маленькие дочки.