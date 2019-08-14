Трое детей погибли в огне из-за того, что папа-пожарный выехал на ложный вызов

В тот день Лютер Джонс из Пенсильвании, США, как обычно, завёз двух своих дочерей и сына в детский сад, а сам отправился на пожарную станцию, где считался волонтёром уже на протяжении 15 лет.

Оператору части поступил звонок о возможном возгорании, и Лютер со своей командой сразу же выехали по указанному адресу. Но позже выяснилось, что тревога была ложной. Однако в детском саду, где волонтёр оставил своих малюток, пожар был настоящим, пишет Mirror.

К детскому саду бросилась бригада из другого департамента, но они прибыли слишком поздно. Спасти удалось лишь воспитательницу, которую вынесли из пламени, и двух более взрослых детишек, догадавшихся выбраться через крышу. Остальные пять малышей в возрасте от восьми месяцев до восьми лет погибли.

Весь городок был потрясён такой трагедией. Местные жители запустили кампанию по сбору средств для семей пострадавших. Шевона Овертон, потерявшая в пожаре четверых детей, трое из них были общими с её бывшим мужем — Лютером Джонсом, от денег отказалась.

Мне не нужны никакие деньги, я просто хочу, чтобы мои малютки были рядом со мной. Не могу перестать думать о том, как им было больно тогда. Моя жизнь уже никогда не станет прежней Шевона Овертон

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