Трое детей погибли в огне из-за того, что папа-пожарный выехал на ложный вызов

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Фото © Facebook / Shevona J Overton

В тот день Лютер Джонс из Пенсильвании, США, как обычно, завёз двух своих дочерей и сына в детский сад, а сам отправился на пожарную станцию, где считался волонтёром уже на протяжении 15 лет.

Оператору части поступил звонок о возможном возгорании, и Лютер со своей командой сразу же выехали по указанному адресу. Но позже выяснилось, что тревога была ложной. Однако в детском саду, где волонтёр оставил своих малюток, пожар был настоящим, пишет Mirror.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/luther.jones.731?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAWuMZWodjWTXFD7JFg8YC7DNFHNDObsWNTJU2vzpQMp5R3cFf0BMIHOlSJ70F-zbsnOWgGmjdG-kzU&hc_ref=ARRZQcwRh8ebn-n-D2x3cFhQK4kmWIB0GOYmmsrAfTI9tEylmanNJElNxy9Uy0cHP3A" target="_blank">Luther Jones</a></p>

К детскому саду бросилась бригада из другого департамента, но они прибыли слишком поздно. Спасти удалось лишь воспитательницу, которую вынесли из пламени, и двух более взрослых детишек, догадавшихся выбраться через крышу. Остальные пять малышей в возрасте от восьми месяцев до восьми лет погибли.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/BINGO225?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC0yJbGUonTHCg30TsrVH03JoV98qQWC-S-8ksAROO3P5kRWW1ZWptKYuXUuVHPJGdnMZxogi-iZyBe&hc_ref=ARRUij19uQ_Y_bv_NGcreHwCq9L-hvHbR-gW-FZjo_qq_7bJEKGceg7l5UWE_esHqqo" target="_blank">Shevona J Overton</a></p>

Весь городок был потрясён такой трагедией. Местные жители запустили кампанию по сбору средств для семей пострадавших. Шевона Овертон, потерявшая в пожаре четверых детей, трое из них были общими с её бывшим мужем — Лютером Джонсом, от денег отказалась.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/luther.jones.731?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAWuMZWodjWTXFD7JFg8YC7DNFHNDObsWNTJU2vzpQMp5R3cFf0BMIHOlSJ70F-zbsnOWgGmjdG-kzU&hc_ref=ARRZQcwRh8ebn-n-D2x3cFhQK4kmWIB0GOYmmsrAfTI9tEylmanNJElNxy9Uy0cHP3A" target="_blank">Luther Jones</a></p>

Мне не нужны никакие деньги, я просто хочу, чтобы мои малютки были рядом со мной. Не могу перестать думать о том, как им было больно тогда. Моя жизнь уже никогда не станет прежней

Шевона Овертон

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