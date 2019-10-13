Пожарные из Австралии сделали 2020 год самым желанным, выпустив свой календарь

Подобными фотосессиями молодые люди скорее разведут пожар, чем его потушат. Но вряд ли найдётся кто-то, кто будет против.

Год подходит к концу, настенные календари уже заметно похудели, а значит, скоро нужно будет покупать новые

Австралийские пожарные к этому готовы. Они провели фотосессию, и их горячие снимки на пути в типографию

Календари стали настоящей традицией. Их выпускают 27 лет, с 1993 года!

Видимо, а Австралии классные пожарные начинают заканчиваться, поэтому в 2020 году решили воспользоваться помощью коллег из других стран

В этом году в фотосессии приняли участие "модели" из Германии и Франции, а со следующего — со всего мира!

Календари от австралийских борцов с пожарами — очевидно, одно из лучших изобретений человечества. Сейчас поясним

Полуголые парни + животные + благотворительность = идеально, не правда ли?

Кстати, да! Вырученные с продажи календарей средства жертвуют некоммерческим организациям

В этом году деньги отправят в местные службы, которые занимаются спасением животных

Ещё один пункт в длинном списке плюсов обнажёнки — она может приносить вполне реальную пользу миру

Муж показал, как делать "эротические" фото, от которых любая жена будет без ума