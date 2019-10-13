Пожарные из Австралии сделали 2020 год самым желанным, выпустив свой календарь

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Фото © AustralianFirefightersCalendar.com

Подобными фотосессиями молодые люди скорее разведут пожар, чем его потушат. Но вряд ли найдётся кто-то, кто будет против.

Год подходит к концу, настенные календари уже заметно похудели, а значит, скоро нужно будет покупать новые

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Австралийские пожарные к этому готовы. Они провели фотосессию, и их горячие снимки на пути в типографию

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Календари стали настоящей традицией. Их выпускают 27 лет, с 1993 года!

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Видимо, а Австралии классные пожарные начинают заканчиваться, поэтому в 2020 году решили воспользоваться помощью коллег из других стран

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

В этом году в фотосессии приняли участие "модели" из Германии и Франции, а со следующего — со всего мира!

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Календари от австралийских борцов с пожарами — очевидно, одно из лучших изобретений человечества. Сейчас поясним

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Полуголые парни + животные + благотворительность = идеально, не правда ли?

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Кстати, да! Вырученные с продажи календарей средства жертвуют некоммерческим организациям

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

В этом году деньги отправят в местные службы, которые занимаются спасением животных

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

Ещё один пункт в длинном списке плюсов обнажёнки — она может приносить вполне реальную пользу миру

<p>Фото © <a href="https://www.australianfirefighterscalendar.com/" target="_blank">AustralianFirefightersCalendar.com</a></p>

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