Пожарные оставили записку владельцу спасённого дома, растопив сердца тысяч людей

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Фото © Facebook / Paul Sekfy

Сейчас Австралия переживает трудное время — по всей стране бушуют лесные пожары. Сообщается о трёх погибших, сотни людей остались без дома. Но и в этих тяжёлых условиях нашлось место для доброты.

Житель небольшого городка на востоке Австралии — Ерунга — на своей странице в "Фейсбуке" поделился историей, которую он назвал "душесогревающей новостью в душераздирающей хронике".

После выходных Пол Секфи вернулся к себе домой, который находится в лесу, и обнаружил, что вокруг бушевал пожар. Огонь разрушил сараи и опалил землю, но, что странно, главное здание осталось невредимым. На кухне мужчину ждала милая записка от пожарной службы.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214955910993479&set=a.2268061983256&type=3&theater" target="_blank">Paul Sekfy</a></p>

Рады были спасти ваш дом. Простите, что не получилось уберечь сараи. P.S. Мы позаимствовали у вас немного молока

Пожарная служба Ерунги

В "Фейсбуке" Пол опубликовал фото листка, подписав: "Лучшая записка, что была на моей кухне, с тех пор, как я женился". Снимок моментально стал вирусным. Им поделилось более 4700 человек. Среди них оказался даже автор послания — Кейл Харди-Портер. Пожарный извинился за свой ужасный почерк и рассказал подробности спасения дома, пишет Mirror.

"Рад знать, что записка дождалась вас в целости и сохранности (после того как пожар отступил, мы были обязаны уйти). Наша команда из четырёх человек сделала всё возможное, но, к сожалению, ваши два сарая не продержались ни секунды. Какое-то время ваш дом был нашим укрытием. Тогда-то мы и обнаружили холодильник с молоком. Ещё раз, были рады сделать немного добра в этих ужасных условиях. Всего наилучшего вам в будущем".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/paul.sekfy.9/posts/10214981388310396" target="_blank">Paul Sekfy</a></p>

Пользователи соцсети остались солидарны, что пожарные — настоящие герои, так что молока для них совсем не жалко. Один из комментаторов написал: "Если вы только что спасли мой дом, то, чёрт возьми, в вашем распоряжении весь мой холодильник".

Спасательные службы изнутри: 10 фото, на которых всё разложено по полочкам

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