Пожарные оставили записку владельцу спасённого дома, растопив сердца тысяч людей

Сейчас Австралия переживает трудное время — по всей стране бушуют лесные пожары. Сообщается о трёх погибших, сотни людей остались без дома. Но и в этих тяжёлых условиях нашлось место для доброты.

Житель небольшого городка на востоке Австралии — Ерунга — на своей странице в "Фейсбуке" поделился историей, которую он назвал "душесогревающей новостью в душераздирающей хронике".

После выходных Пол Секфи вернулся к себе домой, который находится в лесу, и обнаружил, что вокруг бушевал пожар. Огонь разрушил сараи и опалил землю, но, что странно, главное здание осталось невредимым. На кухне мужчину ждала милая записка от пожарной службы.

Рады были спасти ваш дом. Простите, что не получилось уберечь сараи. P.S. Мы позаимствовали у вас немного молока Пожарная служба Ерунги

В "Фейсбуке" Пол опубликовал фото листка, подписав: "Лучшая записка, что была на моей кухне, с тех пор, как я женился". Снимок моментально стал вирусным. Им поделилось более 4700 человек. Среди них оказался даже автор послания — Кейл Харди-Портер. Пожарный извинился за свой ужасный почерк и рассказал подробности спасения дома, пишет Mirror.

"Рад знать, что записка дождалась вас в целости и сохранности (после того как пожар отступил, мы были обязаны уйти). Наша команда из четырёх человек сделала всё возможное, но, к сожалению, ваши два сарая не продержались ни секунды. Какое-то время ваш дом был нашим укрытием. Тогда-то мы и обнаружили холодильник с молоком. Ещё раз, были рады сделать немного добра в этих ужасных условиях. Всего наилучшего вам в будущем".

Пользователи соцсети остались солидарны, что пожарные — настоящие герои, так что молока для них совсем не жалко. Один из комментаторов написал: "Если вы только что спасли мой дом, то, чёрт возьми, в вашем распоряжении весь мой холодильник".

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