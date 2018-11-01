18-летняя чемпионка Европы по плаванию погибла в пожаре вместе с бойфрендом

18-летняя пловчиха Тамзин Пью погибла во время пожара в собственном доме в Котеридже, Великобритания. Второй жертвой огня стал 21-летний парень спортсменки Джош Кирк, сообщает Mirror.

Юная спортсменка погибла во время пожара, который вспыхнул вечером 28 октября. Пожарным позвонили соседи спортсменки, которые услышали хлопки и увидели дым. На место трагедии выехало сразу тридцать огнеборцев, но спасти Тамзин и Джоша они не успели.

Причины пожара пока не известны, расследованием инцидента занимается британская полиция. Отметим, что полицейские не сразу смогли идентифицировать молодых людей — можно предположить, что их тела пострадали в огне.

Тамзин Пью была спортсменкой, подающей большие надежды. Девушке принадлежит юношеский рекорд Великобритании в плавании на 50 метров баттерфляем, она становилась чемпионкой своей страны, завоевала шесть медалей на Играх Содружества в 2015 году и выиграла золото на зимнем чемпионате Европы среди юниоров в Венгрии.