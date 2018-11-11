Миллионера арестовали после вечеринки, на которой сымитировали гибель мигрантов

Ролик с полыхающим макетом башни Grenfell Tower, где в прошлом году погибло более 70 человек, взбудоражил соцсети. Полиция арестовала шесть человек, опознанных по видеозаписи. Одним из них стал 46-летний Пол Буссетти, унаследовавший состояние от убитого отца-лендлорда. Теперь его семья скрывается от прессы, а знакомые называют арестованных "полными отморозками".

Лондонская полиция арестовала 46-летнего Пола Буссетти, 49-летнего Клиффорда Смита, 19-летнего Бобби Коннелла и ещё троих человек после того, как кадры с их вечеринки попали в Сеть и взбудоражили общественность. На съёмках видно, как мужчины поджигают макет 24-этажной башни Grenfell Tower, в которой 14 июня 2017 года случился пожар, унёсший жизнь более 70 человек, в основном выходцев из Африки и Ближнего Востока.

Вечеринка проходила в доме Смита в Южном Норвуде. На видео слышно, как участники мероприятия смеются и подшучивают над прошлогодней трагедией, наблюдая за догорающим макетом. По словам источника, знакомого с ситуацией, макет был изготовлен для тематического конкурса. К зданию прикреплены картонные фигурки людей, в отчаянии высунувшихся из окон.

Позже выяснилось, что один из гостей праздника — миллионер Пол Буссетти — является сыном печально известного лендлорда Лоренцо Буссетти, которого застрелили в 2002 году. Тело жертвы было обнаружено в сундуке. После смерти отца Смит унаследовал большую часть его состояния.

Супруга Буссетти скрывается от прессы, а его дочь Даниелла удалила все свои профили в соцсетях. "Пол, как никто другой, должен понимать, каково это — потерять близкого человека", — считают друзья семьи. "Они расисты, полные отморозки", — утверждает анонимный источник, знакомый с Буссетти.

Я даже не могла себе представить, что кто-то из них будет участвовать в чём-то подобном. Это просто отвратительно. Меня до сих пор трясёт Луиза Коннелл, мать арестованного Бобби Коннелла

К какой ответственности могут быть привлечены арестованные, пока не сообщается. Тем временем полиция разыскивает остальных участников злополучной вечеринки.