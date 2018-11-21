Сибирские гаишники потушили пожар снежками, не дождавшись спасателей

Сотрудники ГИБДД из Красноярского края предотвратили распространение пожара, который начался в гараже на одной из улиц посёлка Курагино. Инспекторы Евгений Лунин и Павел Истомин предупредили жителей об опасности и стали закидывать огонь снегом до приезда пожарных.

Как сообщает "Мир 24", сотрудники ГИБДД патрулировали улицы посёлка Курагино, когда заметили сильное задымление. Как выяснилось, горел один из частных гаражей. Инспекторы сразу же предупредили об опасности жителей соседних домов и начали тушить огонь, который уже перекинулся на деревянный забор.

До приезда пожарных офицеры забрасывали огонь снегом, в итоге им удалось сбить пламя и предотвратить дальнейшее распространение пожара. Позже выяснилось, что причиной возгорания стала неисправная проводка автомобиля. В настоящий момент решается вопрос о награждении бдительных и находчивых инспекторов.