Сибирские гаишники потушили пожар снежками, не дождавшись спасателей

Как сообщает "Мир 24", сотрудники ГИБДД патрулировали улицы посёлка Курагино, когда заметили сильное задымление. Как выяснилось, горел один из частных гаражей. Инспекторы сразу же предупредили об опасности жителей соседних домов и начали тушить огонь, который уже перекинулся на деревянный забор.
До приезда пожарных офицеры забрасывали огонь снегом, в итоге им удалось сбить пламя и предотвратить дальнейшее распространение пожара. Позже выяснилось, что причиной возгорания стала неисправная проводка автомобиля. В настоящий момент решается вопрос о награждении бдительных и находчивых инспекторов.
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