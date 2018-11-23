Мать в отчаянии бросила ребёнка из окна горящего здания, но произошло чудо

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Мать в отчаянии бросила ребёнка из окна горящего здания, но произошло чудо

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Байрон Кэмпбелл из Далласа, штат Техас, собирался на работу, когда заметил языки пламени над крышей соседнего здания. Мужчина сразу же поднял тревогу и вместе с другими жителями горящего дома начал помогать людям, которые оказались заблокированы в здании, сообщает Fort Worth Star-Telegram.

Байрон Кэмпбелл рассказывает, что в какой-то момент увидел женщину с маленьким ребёнком в окне третьего этажа.

Я сказал ей, чтобы она бросила малыша. Сначала она колебалась, но я сказал ей, что поймаю ребёнка. В конце концов она доверилась мне. Это было настоящее сумасшествие. Я впервые делаю такое

Байрон Кэмпбелл

<p>Фото © twitter/DallasFireRes_q</p>

К счастью, затея Кэмпбелла увенчалась успехом и ребёнок был спасён. Другие жители дома разворачивали матрасы, чтобы ловить взрослых. Конечно же, в спасении людей принимали участие и сотрудники пожарной охраны.

<p>Фото © twitter/DallasFireRes_q</p>

Сообщается, что в результате пожара без крова осталось около сорока человек. Тем не менее спасти удалось всех жильцов сгоревшего дома, и лишь двое из них получили небольшие ожоги.

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