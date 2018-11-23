Мать в отчаянии бросила ребёнка из окна горящего здания, но произошло чудо

Байрон Кэмпбелл из Далласа, штат Техас, собирался на работу, когда заметил языки пламени над крышей соседнего здания. Мужчина сразу же поднял тревогу и вместе с другими жителями горящего дома начал помогать людям, которые оказались заблокированы в здании, сообщает Fort Worth Star-Telegram.

Байрон Кэмпбелл рассказывает, что в какой-то момент увидел женщину с маленьким ребёнком в окне третьего этажа.

Я сказал ей, чтобы она бросила малыша. Сначала она колебалась, но я сказал ей, что поймаю ребёнка. В конце концов она доверилась мне. Это было настоящее сумасшествие. Я впервые делаю такое Байрон Кэмпбелл

К счастью, затея Кэмпбелла увенчалась успехом и ребёнок был спасён. Другие жители дома разворачивали матрасы, чтобы ловить взрослых. Конечно же, в спасении людей принимали участие и сотрудники пожарной охраны.

Сообщается, что в результате пожара без крова осталось около сорока человек. Тем не менее спасти удалось всех жильцов сгоревшего дома, и лишь двое из них получили небольшие ожоги.