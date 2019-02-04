"Дай бог, чтоб скрипка сгорела!" Внук Башмета послал другу аудио во время пожара

Очень эмоционально на происшествие отреагировал 12-летний внук Башмета, который отправлял голосовые сообщения своему другу. Мальчик, кашляя, рассказал, что выбежал в одной пижаме, чтобы добраться до бабушки. Дом к тому времени окружили пожарные машины, а улицу заволокло дымом.
Всё полыхает... Замыкание. Взорвалась комната. Хорошо хоть не моя
внук Юрия Башмета
Расстроенный внук альтиста также пожелал, чтобы в пожаре сгорела находящаяся в квартире скрипка. И инструмент действительно сгорел, передаёт телеграм-канал Mash. Напомним, что, по последним данным, количество жертв при пожаре достигло семи человек.
Вся улица в дыму. Дай бог, чтоб скрипка сгорела
внук Юрия Башмета
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