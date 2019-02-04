"Дай бог, чтоб скрипка сгорела!" Внук Башмета послал другу аудио во время пожара

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"Дай бог, чтоб скрипка сгорела!" Внук Башмета послал другу аудио во время пожара

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Фото: instagram/dailyculture.ru, скриншот видео: telegram/Mash

Сегодня на Никитском бульваре в центре Москвы загорелось историческое жилое здание. Пожар, предположительно, начался с квартиры дочери музыканта и дирижёра Юрия Башмета Ксении.

Очень эмоционально на происшествие отреагировал 12-летний внук Башмета, который отправлял голосовые сообщения своему другу. Мальчик, кашляя, рассказал, что выбежал в одной пижаме, чтобы добраться до бабушки. Дом к тому времени окружили пожарные машины, а улицу заволокло дымом.

Всё полыхает... Замыкание. Взорвалась комната. Хорошо хоть не моя

внук Юрия Башмета

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/dailyculture.ru/" target="_blank"><strong>dailyculture.ru</strong></a></p>

Расстроенный внук альтиста также пожелал, чтобы в пожаре сгорела находящаяся в квартире скрипка. И инструмент действительно сгорел, передаёт телеграм-канал Mash. Напомним, что, по последним данным, количество жертв при пожаре достигло семи человек.

Вся улица в дыму. Дай бог, чтоб скрипка сгорела

внук Юрия Башмета

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