Нотр-Дама больше нет. Гигарама с пепелища
Главного символа Франции больше нет. Величественное здание, которое представляло собой одно из чудес света, почти полностью уничтожено пожаром. Первым огненного накала не выдержал шпиль собора, затем сдались крыша и кромка средневековых башен — под свинцовой кровлей вспыхнул деревянный каркас, возведённый из лесов XIII века. Но всё, что оставил после себя огонь, читатели Лайфа могут разглядеть в мельчайших деталях. В проекте "Гигарама" — гигапиксельная съёмка с главного пепелища XXI века. Скролль, чтобы приблизить.
Разбитое сердце Парижа. Последствия знаменитого пожара во французской столице. Загрузить
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