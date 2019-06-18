Одуванчиковый таран. Почему правительство хочет лишить людей земли?

Журналист Михаил Шахназаров — о том, к чему может привести намерение отбирать землю у людей за сорняки.

Представьте себе такую ситуацию. Уехали вы, допустим, в длительную командировку. Человек вы одинокий, холостой и хозяйство вам оставить попросту не на кого. Да и какое это хозяйство? Квартира с котом, да небольшой участок в шесть соток. Ну, кота соседям, чтобы, не приведи Господь, жидкости для прочистки засоров не напился, а вот с участком несколько сложнее. Да и что с ним станется, в конце концов. Но через год, аккурат по приезде из командировки, вы решаете взглянуть на свой маленький огородик и обнаруживаете, что он вам больше не принадлежит.

Всё уже красиво разровнено и прибрано. К рукам чужим прибрано. Вы, естественно, направляетесь в органы власти. А там вас уведомляют о том, что благодаря новому закону, о котором вы и не подозревали, земля перешла в собственность Минэкономразвития. Мол, слали вам повестки в суд на протяжении полугода, а вы не являлись и таким образом право на землю утратили. Но самое главное, что причина имеется. Дело в том, что за время вашего отсутствия землица успела зарасти травой, одуванчиками и сорняком. А все эти растения имеют обыкновение на солнце засыхать и воспламеняться. То есть служат причиной пожаров.

И ничего, что участок ваш находится вдали от леса, что вокруг нет построек и других объектов, коим может угрожать пожар. Но чиновники из Минэкономразвития считают, что любая подзапущенная грядка может служить причиной возгорания. Если же этих грядок много и находятся они в красивейшем месте, то можно ещё и рост сорняка ускорить, дабы поскорее народной собственностью овладеть. Но это мои фантазии, и не более.

А теперь давайте посмотрим на проблему серьёзно. Наш народ хорошо помнит лозунг: "Землю — крестьянам, заводы — рабочим". И хоть сработал он слабовато, а многих людей от любви к работе на земле отучил, народ наш не принимает инициатив по отъёму собственности. Не принимает по той простой причине, что и без того живёт небогато. И эти крохотные наделы земли для многих служат хорошим подспорьем для наполнения своей продовольственной корзины. И откуда у чиновников Минэкономразвития такое желание настраивать людей против себя?

С пожарами хотите бороться? Так это, господа, делается не так. Есть другие методы. Или их причина только в дачных участках, заросших сорняком? Причин много — это и лесные туристы, и поджоги, и даже небольшой осколок бутылки, способный сыграть роль лупы. Вот и упреждайте стихийные возгорания. В Штатах при помощи систем наружного наблюдения, а попросту видеокамер, удалось поймать серийного поджигателя, которому в итоге отгрузили несколько сотен лет тюрьмы. И тем не менее ни в одной стране мира нет рецепта предотвращения лесных пожаров. Безусловно, эффект от живых постов, от видеокамер, от социальной рекламы — есть. Но леса от этого гореть не перестают. А вот инициатива по изъятию участков земли, она может вызвать пожар несколько иного характера. Чего бы очень и очень не хотелось.