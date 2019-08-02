Дежурный по стране? Стилист Сергей Зверев учит Россию, как тушить пожары

Он выходил с плакатами на Красную площадь за Байкал, а теперь собрал целую пресс-конференцию по проблеме пожаров. Да, горит почти три миллиона гектаров леса, можно хайпануть на тему экологии.

Суждения Сергея Зверева о лесных пожарах — типичное мнение обывателя, далёкого от реальности. Как будто леса не горели ещё с тех времён, когда не то что человеку было не под силу их потушить, а может, и человека на планете не было.

Но заблуждения артиста опасны, поскольку к его мнению могут прислушиваться такие же неокрепшие умы, как и он сам, поэтому мы тут и разрушаем все эти мифы.

О способах самозащиты

— Их МЧС обучает, что типа на окна — мокрую ткань. Это не работает, это мало работает, я даже не знаю, что им советовать. Им уже советовать, знаете, они прошли пир-мир и добрые люди. Им уже не советовать надо, им надо реально помогать, — живописал страдания людей, оказавшихся в зоне задымления от пожаров, Сергей Зверев.

Действиям в чрезвычайных ситуациях начинают обучать ещё в школе, на уроках ОБЖ и других мероприятиях по обеспечению коллективной и личной безопасности в тех или иных случаях. Разумеется, существуют рекомендации и для жителей территорий, окружённых горящим лесом. С помощью влажной ткани на окнах многие москвичи, например, спасались от смога в 2010 году, когда пострадали тысячи человек, а десятки погибли.

О необходимых действиях

— Там надо реально, там должны быть действия уже такие, большие, масштабные действия по помощи, — взывал к журналистам шоумен.

Да кто же спорит? Масштабные действия по помощи населению и борьбе с пожарами немедленно производятся в случае приближения пожаров к тем или иным населённым пунктам.

В отдалённых от населённых пунктов районах такие действия попросту не нужны. Леса горят ежегодно во всём мире. Это естественное природное явление. Почти миллион гектаров леса в прошлом году сгорел, например в Канаде. Это треть от нынешних цифр по нашей стране. Но Россия, точнее, тайга в России, занимает в разы большую площадь, чем тайга в Канаде.

О причинах глобальных пожаров

— Ну, в общем, это всё мелочи жизни по сравнению с этими глобальными вопросами, как потушить и как предотвратить эти наводнения и как потушить пожары. Это сейчас самые важные вопросы. Но ведь всё вот это состоит из мелочей. Вот эти мелочи, это так ужасно. Вырубили, пожалуйста, всё пошло сверху. Вот топит. Вот вырубили, а вот прикрыли, вот выжгли, а вот пошло на это. Вот это вот всё, одно за одним, по цепочке, — разъясняла ситуацию поп-звезда.

Нужно признать, что и эти утверждения не лишены оснований. Действительно, выкинутый непогашенный окурок в лесу — опасная мелочь. Тем более что окурки выбрасывают вблизи населённых пунктов.

А вот если где-то умышленно что-то подожгли, виновников найдут. Эксперты Следственного комитета России уже вылетели в зону бедствия. Так что прикрыть ничего не удастся. Если кто-то виновен в поджогах леса, сядут все, по цепочке, один за одним.

Как справиться с пожарами сейчас?

— Чтобы это остановить, надо уже, просто вот люди должны, мы все и люди, которые там живут и здесь, которые вот небезразличные, они должны сплотиться немножко и уже цивилизованно, — обрисовал оперативный план действий шоумен.

В связи с тем что для борьбы со стихией нужны не просто люди, а люди профессионально подготовленные, в зону бедствия отправлены дополнительные силы МЧС России, а также инженерные войска Минобороны РФ. В первую очередь туда, где огонь опасно приближается к населённым пунктам.

О том, как надо действовать, если вы оказались на демонстрации

— Я вот, например, не хожу на демонстрации. Я не хожу, мне некогда. Я не буду ходить, у меня нет времени на это. Я считаю, что это зачем подвергать людей опасности, зачем столкновения делать? Уже сейчас по-другому надо действовать, не надо никого оскорблять, не надо ничего кричать. Надо действовать цивилизованно, дружно, любить друг друга, поддерживать. С пониманием относиться. Вот сидит ворюга, надо с ним разговаривать, с чиновником, — объяснил своё отношение к попыткам политизировать ситуацию вокруг пожаров Сергей Зверев.

Здесь со звездой можно согласиться лишь отчасти, поскольку с ворюгами разговаривать положено следователям, а не рядовым гражданам. Что же касается демонстраций или монстраций, то на них действительно можно ходить, а можно не ходить.

Технологии борьбы с пожарами

— Местные не справятся, понимаете, там ветер, и с огромной скоростью. Например, видео, где огромное поле и местный механизатор вспахивает быстро, чтоб пожар не перешёл. Но это поле, а тут, представляете, лес. Это такую зону вырубить, чтоб она там отошла, там, вырыть канаву какую-то невероятную, — поделился знаниями о способах борьбы с пожарами шоумен.

Технологий тушения лесных и степных пожаров и в самом деле много, и они активно применяются. Прежде всего, разумеется, для защиты населённых пунктов. То, что упомянул Сергей Зверев, называется противопожарным валом. Кроме того, лес в большинстве случаев разграничен просеками и выгорает не полностью, а квадратами, ограниченными этими просеками.

— Представляете, сколько там, если своими силами, лопаты там. Что они могут сделать? Это такие огромные масштабы, километры, они не могут. Это, конечно, нужно МЧС, — объяснил необходимость задействовать федеральное ведомство певец.

Однако и без его призыва МЧС России — на месте, в том числе в наиболее пострадавших районах. Люди сплотились и работают.

Как спасти животных?

— Там даже нет шансов выжить животным, потому что там по верхушке леса, там ветер, по верхушке леса пожар передаётся. А они не знают, куда бежать, потому что всё вот, они в кольце, — пожалел зверушек сердобольный артист.

Согласно данным множества исследований лесных пожаров, фауна лесов при пожарах практически не страдает. Крупные животные самостоятельно покидают зону бедствия, мелкие укрываются под землёй и в других естественных укрытиях, а по окончании пожара обживаются уже с нуля. Разумеется, бывают случаи, когда лесной пожар уничтожает и всю фауну. В частности, лесной пожар на Мадейре, организованный португальской экспедицией, безвозвратно уничтожил всю фауну этого острова, впоследствии он заново заселялся животными и птицами. С острова звери убежать не смогли. Кстати, о Мадейре. В 2016 году лесные пожары охватили практически весь остров, участие в борьбе с пожарами принимала в том числе российская авиация. Почитайте о том, как мы спасали США и Португалию от пожаров.

Специалисты по лесному хозяйству утверждают, что большинство пожаров в тайге — естественное природное явление, а провоцируют их не люди, а так называемые сухие грозы и залежи валежника в непроходимой сибирской тайге, которые служат отличным топливом для начала и развития пожара. Причём подавляющее число пожаров прекращается также без вмешательства человека — в связи с изменением ветра, началом дождей или в связи с тем, что та или иная часть леса полностью выгорела. Со следующего года она начнёт зарастать заново.

Напомним, в Сибири пламя охватило 2,7 миллиона гектаров леса. В пяти регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. Задействована авиация. К тушению пожаров по поручению президента были привлечены ВС РФ.