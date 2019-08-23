Леса Амазонии, выделяющие 20% кислорода Земли, горят так, что видно из космоса

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Фото © Twitter/iambestb

Спутниковые снимки показывают, как огонь уничтожает тропические леса, а дым, распространяющийся на тысячи миль, превращает день в ночь.

Данные со спутников, полученные от Всемирной метеорологической организации, показывают, что дым от горящих тропических лесов на северо-западе Бразилии распространяется на тысячи миль по всей стране до Рио-де-Жанейро.

<p>Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-7379579/Wild-blazes-destroying-swathes-Amazon-rainforest-seen-satellite-images.html" target="_blank">INPE</a></p>

Самый большой город Бразилии, Сан-Паулу, погрузился в темноту из-за густого чёрного дыма. Смог буквально его накрыл. Автомобилистам приходится включать фары, чтобы хоть как-то ориентироваться на дорогах.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/iambestb/status/1163858799607930880" target="_blank">iambestb</a></p>

С начала года в стране бушевало порядка 72 тысяч пожаров, с прошлого четверга было зарегистрировано более девяти с половиной тысяч новых пожаров — сообщает бразильский государственный космический центр INPE.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/madreelefante/status/1164352894356922368" target="_blank">madreelefante</a></p>

Стакан дождевой воды из Сан-Паулу, Бразилия. Была собрана сегодня

По сравнению с предыдущим годом количество лесных пожаров увеличилось на 83%. Кроме того, это самый высокий показатель с начала их документирования. По словам местных жителей, дождевая вода, собранная 20 августа, была чёрной. Такой цвет она приняла, очевидно, из-за золы и пепла в атмосфере.

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