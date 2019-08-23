Леса Амазонии, выделяющие 20% кислорода Земли, горят так, что видно из космоса

Спутниковые снимки показывают, как огонь уничтожает тропические леса, а дым, распространяющийся на тысячи миль, превращает день в ночь.

Данные со спутников, полученные от Всемирной метеорологической организации, показывают, что дым от горящих тропических лесов на северо-западе Бразилии распространяется на тысячи миль по всей стране до Рио-де-Жанейро.

Самый большой город Бразилии, Сан-Паулу, погрузился в темноту из-за густого чёрного дыма. Смог буквально его накрыл. Автомобилистам приходится включать фары, чтобы хоть как-то ориентироваться на дорогах.

С начала года в стране бушевало порядка 72 тысяч пожаров, с прошлого четверга было зарегистрировано более девяти с половиной тысяч новых пожаров — сообщает бразильский государственный космический центр INPE.

Стакан дождевой воды из Сан-Паулу, Бразилия. Была собрана сегодня Madreelefante

По сравнению с предыдущим годом количество лесных пожаров увеличилось на 83%. Кроме того, это самый высокий показатель с начала их документирования. По словам местных жителей, дождевая вода, собранная 20 августа, была чёрной. Такой цвет она приняла, очевидно, из-за золы и пепла в атмосфере.