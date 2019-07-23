Невыученные уроки трагедии на Сямозере. Кто ответил за гибель детей в Карелии

Трагедия в Хабаровском крае сразу же заставила вспомнить о гибели детей на Сямозере. Лайф напоминает, кого тогда привлекли к ответственности и какие компенсации были выплачены.

Погибших в результате пожара детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае уже четверо. Ещё несколько — в тяжёлом состоянии, пострадало пять взрослых. По последним данным, в летнем лагере сгорело 20 из 26 палаток. Владелец и директор лагеря уже задержаны.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству было предписано к 1 августа устранить нарушения, одно из них — отсутствие планов эвакуации при пожаре.

Трагедия на Сямозере

Трагическое происшествие в Карелии поставило на ноги всю страну в июне 2016 года, когда в результате прогулки по озеру утонуло 14 подростков.

Тогда, 18 июня 2016 года, 47 детей, отдыхавших в туристическом лагере "Сямозеро", и двое инструкторов вышли на лодках на озеро. Группу накрыли сильные волны — две из трёх лодок перевернулись. 33 ребёнка спаслись. Возраст погибших составил от 11 до 13 лет, а сопровождавшие подростков взрослые остались живы. Речь о координаторе лагеря — Вадиме Виноградове и инструкторе Валерии Круподерщикове.

Важно напомнить, что большинство детей было из Москвы. Так как Департамент соцзащиты Москвы провёл тендер на отдых детей из малообеспеченных семей, и победителем оказался злополучный карельский лагерь.

Что выяснило следствие

Расследование завершилось только спустя три года в Петрозаводске. На скамье подсудимых было шесть обвиняемых, но реальные сроки получили лишь директор лагеря и координатор. Региональных чиновников оправдали.

После происшествия все уровни федеральной власти на протяжении нескольких лет твердили о необходимости не допустить подобных ситуаций. Последовал ряд законодательных ограничений, касающихся проверок и регистрации детского отдыха, но безрезультатно. В декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за отдыхом детей.

Погибшие

14 детей утонули Возраст погибших — от 11 до 13 лет. Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

Наказаны

2 — директор и координатор — по 9,5 года Директор лагеря Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов. Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

Экс-директор и координатор лагеря на Сямозере в Карелии признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении детей в опасности.

Фельдшер скорой — 3 года, с отсрочкой исполнения приговора Приговорена к трём годам за халатность. Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

Фельдшер приняла звонок детей, тонувших на Сямозере, за розыгрыш. Её приговорили к трём годам за халатность, с отсрочкой исполнения приговора.

Оправданы

Два чиновника, занимавшие руководящие должности в Роспотребнадзоре Карелии Анатолий Коваленко и Людмила Котович. Фото © Роспотребнадзор РФ

Прокуратура требовала для чиновников как минимум шести лет колонии-поселения. Погибших детей можно было бы спасти, если бы этот сплав был зарегистрирован. Если бы МЧС РФ предупредили о планирующемся походе, то детей сопровождали бы спасатели, либо сплав был отменён из-за плохой погоды. Но чиновников в итоге оправдали, хотя ведомство было намерено оспорить, по мнению его представителей, слишком мягкий приговор.

Инструктор Павел Ильин Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

В день трагедии он отлучался из лагеря с разрешения руководства.

Наказали, но отпустили

Инструктор Валерий Круподерщиков Оправдан по статье 238 УК РФ, но признан виновным по 125-й статье УК РФ "Оставление в опасности". Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности.

Кто до сих пор не понёс наказания

2 чиновницы департамента Москвы, разыгравшие тендер для детей из малообеспеченных семей Начальница управления по организации работы с семьями с детьми Елена Семкина и заместитель главы Татьяна Барсукова. Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

В январе 2017 года против Барсуковой и Семкиной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Чиновницы, нарушив должностной регламент, сдали проект техзадания для объявления государственного тендера по закупке путёвок для школьников, который не обеспечивал безопасное выполнение программы отдыха детей.

По сообщению СМИ, московские чиновницы продолжают работать. Семкина на прежнем месте, Барсукова уволилась, а сразу затем возглавила подведомственную организацию — Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы.

Деньги за детские души. Сколько получили семьи пострадавших

14 млн рублей от московского правительства получили родители 14 погибших детей Фото © Максим Григорьев / ТАСС

14 млн рублей от Правительства Карелии получили родители 14 погибших детей Фото © Игорь Подгорный / ТАСС

9,9 млн рублей из московского бюджета получили семьи 33 спасшихся детей Фото © Максим Григорьев / ТАСС

40,3 млн рублей — составили иски пострадавших к подсудимым Фото © Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

18 марта 2019 года Петрозаводский городской суд удовлетворил иски потерпевших к подсудимым на 40,3 млн рублей. Экс-директор лагеря Елена Решетова должна будет выплатить родителям нескольких утонувших детей — 21,1 миллиона рублей, экс-координатор лагеря Вадим Виноградов — 18,8 миллиона, экс-инструктор лагеря — 1,1 миллиона.