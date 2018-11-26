"Спасибо тебе за меня!" Бузова поздравила отца с ДР фотографией в трусах

Папуля, с днём рождения, наш родной! Вечером тебя заобнимаем и зацелуем! Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твоё, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками!
Ольга Бузова
В конце длинного поздравления Ольга вспомнила, что не поблагодарила отца за ещё один крайне важный момент.
А!!!! Ещё что важно: спасибо за длинные красивые ноги! Рост — это в папу!
Ольга Бузова
Впрочем, пользователи Instagram обратили внимание не на текст поздравления, а на внешний вид телеведущей.
Даже на фото с папой в трусах. Некогда одеться, вся в заботах
stakhneva80
Даже рядом с папой без юбки...
cafe_lukomorie
Я бы постеснялась с отцом голая обниматься
cevrugka_2014
Впрочем, самые преданные поклонники Бузовой отметили, что на ней вовсе не трусы, а сценический костюм. Что ж, это полностью меняет дело.
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