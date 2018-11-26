"Спасибо тебе за меня!" Бузова поздравила отца с ДР фотографией в трусах

Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила своего отца Игоря Дмитриевича с днём рождения. Но сделала это весьма оригинальным способом: звезда разместила фото в откровенном сценическом костюме и поблагодарила отца за свои длинные красивые ноги.

Папуля, с днём рождения, наш родной! Вечером тебя заобнимаем и зацелуем! Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твоё, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками! Ольга Бузова

В конце длинного поздравления Ольга вспомнила, что не поблагодарила отца за ещё один крайне важный момент.

А!!!! Ещё что важно: спасибо за длинные красивые ноги! Рост — это в папу! Ольга Бузова

Впрочем, пользователи Instagram обратили внимание не на текст поздравления, а на внешний вид телеведущей.

Даже на фото с папой в трусах. Некогда одеться, вся в заботах stakhneva80

Даже рядом с папой без юбки... cafe_lukomorie

Я бы постеснялась с отцом голая обниматься cevrugka_2014

Впрочем, самые преданные поклонники Бузовой отметили, что на ней вовсе не трусы, а сценический костюм. Что ж, это полностью меняет дело.