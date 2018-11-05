Ааа, мои глаза! Легинсы телесного цвета повергли в ужас пользователей соцсетей

Фотография двухлетней давности ставит рекорды по популярности в "Фейсбуке". Всего за две недели снимок женщины, делающей покупки в магазине в "полуголом виде", набрал более 60 тысяч репостов и 15 тысяч комментариев. Однако девушка, выложившая вирусное фото на своей странице, заметила в кадре деталь, которая ускользнула от внимания публики.

Фотография женщины, делающей покупки в магазине, стала вирусной вопреки её желанию. Автор снимка обратил внимание на то, что она надела легинсы телесного цвета, создающие иллюзию обнажённого тела.

Пост в "Фейсбуке" про неудачный выбор одежды всего за пару недель набрал более 60 тысяч репостов и 11 тысяч комментариев. Впервые кадр с "голой женщиной в супермаркете" появился в соцсетях ещё два года назад. Однако девушка, разместившая фото у себя на странице, отметила, что легинсы отвлекли внимание пользователей от другого, не менее увлекательного зрелища.

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Комментаторы высказали предположение, что девушка перемещается по магазину на тележке из-за проблем со здоровьем. Но по поводу гардероба главной героини двух мнений быть не могло: "Она что, забыла посмотреться в зеркало перед выходом из дома?"

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