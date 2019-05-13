Глупая ошибка на показе фильма про Пикачу заставила детей плакать от ужаса

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Глупая ошибка на показе фильма про Пикачу заставила детей плакать от ужаса

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Фото © Warner Bros

Неприятный случай произошёл в одном из кинотеатров Монреаля, Канада. Семьи с детишками пришли на милый и весёлый фильм "Покемон. Детектив Пикачу", но уже на показе трейлеров многие заподозрили что-то неладное. Об этом рассказал блогер Райан Джордж в своём твиттере.

Сидя на странном сеансе в кино, Райан в режиме реального времени делился с подписчиками происходящим. Сперва показали трейлер фильма ужасов "Проклятие Аннабель — 3", а затем новую версию Чаки. Самым страшным было то, что в обоих фильмах роль главного чудища отдаётся жутким куклам. Парень отметил, что дети начали плакать уже к концу первого трейлера, пишет Lad Bible.

<p>&#34;Проклятие Аннабель — 3&#34;. Фото © New Line Cinema</p>

В кинотеатре, где я сейчас сижу перед "Детективом Пикачу", почему-то показывают трейлер к "Аннабель". О НЕТ, ДЕТИ, НЕ СМОТРИТЕ

Райан Джордж

Ииии все плачут. А теперь показывают "Чаки". О НЕТ, ДЕТИ, О НЕТ

Райан Джордж

Боже мой, они включили "Проклятие плачущей" вместо "Пикачу"!

Райан Джордж

<p>&#34;Проклятие плачущей&#34;. Фото © Warner Bros</p>

Этими словами блогер сопроводил первые кадры фильма ужасов про персонажа мексиканской мифологии — Ла Йорону, которая похищает и убивает детей. Парень заснял, как на экране главная героиня топит в пруду своего ребёнка. Оказалось, что работники кинотеатра перепутали плёнки, поэтому в соседнем зале вместо ужастика зрители с удивлением смотрели на пушистого покемона.

<p>&#34;Покемон. Детектив Пикачу&#34;. Гиф © Warner Bros</p>

Надо заметить, что многие покемоны похищают детей, ахаха

Пользователь "Твиттера"

Ла Йорона, я выбираю тебя!

Пользователь "Твиттера"

Напомнило мне об ужасном эпизоде в моём детстве, когда перед вторым "Человеком-пауком" показали трейлер к "Культу Чаки". Мне было 11. Травма на всю жизнь

Пользователь "Твиттера"

Это что за покемон? В Австралии нашли опоссума, о котором мечтают фанаты аниме

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