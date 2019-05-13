Глупая ошибка на показе фильма про Пикачу заставила детей плакать от ужаса

Сидя на странном сеансе в кино, Райан в режиме реального времени делился с подписчиками происходящим. Сперва показали трейлер фильма ужасов "Проклятие Аннабель — 3", а затем новую версию Чаки. Самым страшным было то, что в обоих фильмах роль главного чудища отдаётся жутким куклам. Парень отметил, что дети начали плакать уже к концу первого трейлера, пишет Lad Bible.
В кинотеатре, где я сейчас сижу перед "Детективом Пикачу", почему-то показывают трейлер к "Аннабель". О НЕТ, ДЕТИ, НЕ СМОТРИТЕ
Райан Джордж
Ииии все плачут. А теперь показывают "Чаки". О НЕТ, ДЕТИ, О НЕТ
Райан Джордж
Боже мой, они включили "Проклятие плачущей" вместо "Пикачу"!
Райан Джордж
Этими словами блогер сопроводил первые кадры фильма ужасов про персонажа мексиканской мифологии — Ла Йорону, которая похищает и убивает детей. Парень заснял, как на экране главная героиня топит в пруду своего ребёнка. Оказалось, что работники кинотеатра перепутали плёнки, поэтому в соседнем зале вместо ужастика зрители с удивлением смотрели на пушистого покемона.
Надо заметить, что многие покемоны похищают детей, ахаха
Пользователь "Твиттера"
Ла Йорона, я выбираю тебя!
Пользователь "Твиттера"
Напомнило мне об ужасном эпизоде в моём детстве, когда перед вторым "Человеком-пауком" показали трейлер к "Культу Чаки". Мне было 11. Травма на всю жизнь
Пользователь "Твиттера"
Это что за покемон? В Австралии нашли опоссума, о котором мечтают фанаты аниме
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