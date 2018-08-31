7 подлых и проваленных попыток убить Александра Захарченко

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подло убит 31 августа в ресторане "Сепар". Киллеры знали, когда жертва появится в заведении, и подложили бомбу. Руководитель ДНР получил смертельные ранения и умер в больнице. Захарченко смерти не боялся, и только он сам мог назвать точное число покушений на его жизнь, если считал вообще. Мы собрали самые громкие случаи.

Ещё когда он был премьером

Первое покушение на Александра Захарченко в качестве руководителя ДНР было совершено 30 августа 2014 года. Тогда ещё премьер-министр ДНР передвигался в составе колонны, которая попала под обстрел. Одна из автоматных пуль ранила водителя Захарченко, но сам он находился в другой машине и не пострадал.

Убийство в Углегорске

Второй случай произошёл в Углегорске. Стрелок промахнулся и убил охранника Захарченко. Ответственность за проваленное покушение тогда на себя взял партизанский отряд "Тени".

Ранен в бою

Буквально через две недели, 17 февраля, пуля всё-таки настигла главу ДНР, который вступил в бой с украинскими силовиками. Захарченко был ранен в ногу, и его охранники сумели оказать помощь и вынести раненого из пекла.

Бомба в "Артемиде"

28 апреля 2016 года представители ДНР рассказали о том, как им удалось обезвредить граждан Украины, которые готовились подорвать главу ДНР. У них было обнаружено мощное взрывное устройство. Теракт должен был произойти в стрелковом комплексе "Артемида" города Донецка при очередном его посещении главой ДНР.

Вовремя обнаружили и обезвредили

9 августа 2016 года неизвестные пытались взорвать машину Захарченко. Взрывчатку заложили на КПП Кальмиус за час до того, как туда прибыл глава ДНР. Но устройство вовремя обнаружили и обезвредили.

Подошли к дому

25 августа 2016 года глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что 22 августа около его дома была обезврежена бомба. "В понедельник была обнаружена закладка на меня возле дома с дополнительными поражающими элементами… Усилили меры безопасности", — сказал Захарченко.

Услуга по-киевски...

В мае 2017 года на дороге, ведущей к Саур-могиле, прогремело два взрыва. Это произошло за несколько минут до проезда кортежа Захарченко. По словам самого главы ДНР, фугас взорвался на повороте непосредственно перед подъездом к мемориалу. "Украина сделала нам "подарок", — заявил Захарченко. — Шесть взрывных устройств сработали, одно разминировали, два не взорвались. Мы каждый день такого ждём, надеюсь, скоро перестанем ждать. Победа будет за нами".

Достали

31 августа глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Преступники явно действовали по наводке. После взрыва руководитель республики был ещё жив, но врачи не смогли ему помочь.