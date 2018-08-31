7 подлых и проваленных попыток убить Александра Захарченко

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7 подлых и проваленных попыток убить Александра Захарченко

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Фото: © РИА Новости/Михаил Пархоменко

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подло убит 31 августа в ресторане "Сепар". Киллеры знали, когда жертва появится в заведении, и подложили бомбу. Руководитель ДНР получил смертельные ранения и умер в больнице. Захарченко смерти не боялся, и только он сам мог назвать точное число покушений на его жизнь, если считал вообще. Мы собрали самые громкие случаи.

Ещё когда он был премьером

<p>Фото: © РИА Новости/Михаил Пархоменко</p>

Первое покушение на Александра Захарченко в качестве руководителя ДНР было совершено 30 августа 2014 года. Тогда ещё премьер-министр ДНР передвигался в составе колонны, которая попала под обстрел. Одна из автоматных пуль ранила водителя Захарченко, но сам он находился в другой машине и не пострадал.

Убийство в Углегорске

<p>Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин</p>

Второй случай произошёл в Углегорске. Стрелок промахнулся и убил охранника Захарченко. Ответственность за проваленное покушение тогда на себя взял партизанский отряд "Тени".

Ранен в бою

<p>Фото: © L!FE</p>

Буквально через две недели, 17 февраля, пуля всё-таки настигла главу ДНР, который вступил в бой с украинскими силовиками. Захарченко был ранен в ногу, и его охранники сумели оказать помощь и вынести раненого из пекла.

Бомба в "Артемиде"

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28 апреля 2016 года представители ДНР рассказали о том, как им удалось обезвредить граждан Украины, которые готовились подорвать главу ДНР. У них было обнаружено мощное взрывное устройство. Теракт должен был произойти в стрелковом комплексе "Артемида" города Донецка при очередном его посещении главой ДНР.

Вовремя обнаружили и обезвредили

<p>Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов</p>

9 августа 2016 года неизвестные пытались взорвать машину Захарченко. Взрывчатку заложили на КПП Кальмиус за час до того, как туда прибыл глава ДНР. Но устройство вовремя обнаружили и обезвредили.

Подошли к дому

<p>Фото: © РИА Новости</p>

25 августа 2016 года глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что 22 августа около его дома была обезврежена бомба. "В понедельник была обнаружена закладка на меня возле дома с дополнительными поражающими элементами… Усилили меры безопасности", — сказал Захарченко.

Услуга по-киевски...

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В мае 2017 года на дороге, ведущей к Саур-могиле, прогремело два взрыва. Это произошло за несколько минут до проезда кортежа Захарченко. По словам самого главы ДНР, фугас взорвался на повороте непосредственно перед подъездом к мемориалу. "Украина сделала нам "подарок", — заявил Захарченко. — Шесть взрывных устройств сработали, одно разминировали, два не взорвались. Мы каждый день такого ждём, надеюсь, скоро перестанем ждать. Победа будет за нами".

Достали

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31 августа глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Преступники явно действовали по наводке. После взрыва руководитель республики был ещё жив, но врачи не смогли ему помочь.

Автор:
СТ
Сергей Трофимов
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