"Я живу с мужем, женихом и двумя любовниками, и вроде все дышат полной грудью"

Англичанка Мэри Крамптон ведёт полигамный образ жизни, который поддерживает её муж. Более того, её жених и двое любовников живут с ней под одной крышей.

Мэри Крамптон воспитывалась в нормальной семье, где были мама и папа. В 20-летнем возрасте она вышла замуж и переехала с мужем в Чарлтон. Тогда Мэри была уверена, что хочет прожить со своим мужем всю оставшуюся жизнь, но в один момент она поймала себя на мысли, что параллельно испытывает чувства и к другим людям, пишет Daily Mail.

Мой муж был единственным партнёром, и это было нормально для меня. Но потом я стала чувствовать влечение к другим людям. Я винила себя и думала, что, значит, у меня прошла любовь к мужу Мэри Крамптон

Постоянные мысли о других партнёрах не давали покоя Мэри, в итоге её брак распался. Только после этого она смогла задышать полной грудью и начать совершенно новую жизнь с новыми знакомыми.

Она встретила человека, который разделял с ней полигамные отношения. Ему тоже было любопытно, что это такое, поэтому Мэри решила познакомить его со своим другом.

У меня был друг, опытный в этом деле, и я предложила ему присоединиться к нам. Я сразу втянулась и поняла, что любить многих людей — самая естественная вещь на свете. Я не могу представить, как жила без этого раньше Мэри Крамптон

Кримптон настолько понравились отношения с двумя партнёрами, что ей удалось выйти замуж за 43-летнего Тима, а также найти ещё 53-летнего жениха. Но и на этом не всё.

С 53-летним Джоном мы собираемся вступить в брак. Официально мы не сможем это сделать, так как закон запрещает. Но мы проведём сами свадебную церемонию в мае в Чарлтонской церкви Мэри Крамптон

Ну, и двух партнёров ей оказалось мало, поэтому Мэри завела себе ещё и двух любовников: 63-летнего Майкла и 73-летнего Джеймса. Все они знают о существовании друг друга, а муж и жених вообще живут вместе под одной крышей. Все они вместе встречают праздники и гуляют.

Каждый из них удовлетворяет мои потребности, и с ними по-своему интересно. С мужем нам нравится обсуждать экологию, с женихом — научную фантастику. С Майклом я люблю смотреть дартс и поддерживать его. Я счастливый человек Мэри Крамптон

Те, кто думает, что полигамность означает заниматься сексом со всеми подряд, глубоко заблуждаются. По словам Мэри, много секса — это не самое главное в жизни. Она считает, что человек должен получать удовлетворение от знаний и счастья, которое дарят ему близкие.