Врачи-вымогатели. Как в больницах заставляют платить за бесплатные услуги

Лайф пообщался со специалистами и составил список бесплатных услуг, за которые чаще всего приходится платить россиянам.

30% россиян доплачивают за лечение в государственных больницах, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 9,9% респондентов не считают это нарушением прав, 16,3% не знали, что должны получать услуги в больнице совершенно бесплатно. Только 35% опрошенных готовы защищать свои права и выяснять у страховой компании, законно ли больница требует доплату.

— Мне кажется, эти цифры сильно приуменьшены. В лучшем случае 30% не платят, остальные платят, — считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

70-летняя Лидия Дмитриевна из Уфы рассказала Лайфу, что недавно почувствовала себя нехорошо. "Опять сердце шалит", — подумала пожилая женщина и отправилась к терапевту. Специалист направил её на приём к кардиологу, а тот оказался свободен лишь... через месяц. Но за 500 рублей с доктором удалось договориться о приёме на более раннюю дату. И подобная история — не редкость для российских поликлиник.

Траты пациентов

Бытовые оплаты Благодарность, дополнительные внеурочные консультации, когда деньги передают на руки специалисту Фото © ТАСС / Красильников Станислав

В Москве всего четыре специализированных детских стоматологических поликлиники. Ребёнку с непростой проблемой не так легко попасть на приём и лечение в эти заведения, только по направлению.

Елена Иванова рассказала Лайфу, что несколько лет назад в детской поликлинике Коптевского района "стоматолог не захотел лечить" её двухлетнего ребёнка и сказал: "Ждите год, и только потом можно будет отправить вас в специализированный центр, где эту запущенную проблему смогут решить, а до трёх лет вмешательство нежелательно". Прошло три месяца, и Елена поняла, что если будет ждать, то ребёнок скоро не сможет есть из-за того, что болят зубы. Она пошла на консультацию в частную поликлинику, где врачи ужаснулись состоянию зубов малыша и объяснили, что в такой ситуации вмешательство не запрещено даже в более раннем возрасте. После этого Елена вернулась в государственную поликлинику и со скандалом у главного врача "выбила" направление в специализированную московскую детскую стоматологическую поликлинику № 28.

В специализированной поликлинике на приёме у специалиста ей сразу предложили хороший вариант с "более надёжными пломбами за отдельную доплату на руки". Поскольку ситуация была критическая, а ждать времени не было, к тому же сумма была в три раза меньше, чем в частной поликлинике, то Елена согласилась.

За сервис Доплата за удобства палаты, количество мест в ней, наличие холодильника, телевизора или отдельное питание Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

Ян Власов привёл пример с постельным бельём в палатах, которое приходится оплачивать, как в поезде, и дополнительным питанием. Обычно так происходит в отдалённых дотационных регионах.

— Бывает, что питание вместо общепринятых 200 рублей в сутки на человека обеспечивается из расчёта 40 рублей. Так, в психиатрических больницах Ульяновска закупали на питание доширак. В больницах Горно-Алтайска пациентов кормили на 40,5 рубля. Конечно, в таких больницах пациенты докупают питание за свои деньги, — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

За скорость и отношение Быстрая запись на процедуру, благожелательное отношение, особенный уход за больным Фото © Shutterstock

Эксперты отмечают, что основные траты пациентов связаны с доступностью процедуры. Например, можно сделать томографию в течение месяца, а можно в тот же день — если заплатить.

Что делать?

Юрист Владислав Варшавский рекомендует внимательно прочитать программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год на сайте правительства и разобраться с информацией, которая содержится в этом документе, относительно собственного заболевания. Все эти услуги должны быть бесплатными.

— Чаще всего денежные средства берут за те процедуры или лекарства, которые не входят в указанную программу, — объяснил юрист.

Например, исследование может быть проведено на оборудовании, которое находится в больнице, но врач рекомендует пройти обследование на более современном аппарате, которого в этой больнице нет. Или же лечение может проводиться с использованием недорогих отечественных лекарственных средств, но врач предлагает альтернативу. По его мнению, следует использовать более качественные иностранные препараты, которые существенно дороже.

— Если врач настойчиво рекомендует купить другие лекарства, пройти обследование на другом оборудовании или выдаёт условный "рецепт" на фирменном бланке производителя лекарственного средства, то очевидно, что в поликлинике есть бесплатная альтернатива, которой может воспользоваться пациент, — отметил юрист Владислав Варшавский.

Специалисты говорят, что при малейшем сомнении в необходимости оплаты той или иной процедуры, лекарственного средства следует немедленно обращаться в свою медицинскую страховую организацию. Именно на медицинскую страховую организацию возложена обязанность по информационному сопровождению застрахованных лиц при организации оказания помощи.

Напомним, что в июле в Забайкальском крае пациенты больницы посёлка Вершино-Дарасунский были вынуждены стирать себе бинты, потому что в больнице не было новых, а сами не могли купить их из-за нехватки средств. Кроме того, бесплатные лекарства не выдавали даже детям.

Пациент может изучить программу со стандартами лечения собственного заболевания, где описаны манипуляции, которые должны быть произведены.

— Если хоть за какую-то из них платятся деньги или сказано, что этот пункт оплачивается из ОМС, а какая-то страховая компания не хочет оплачивать, то в этом случае виноват не врач, а страховщики, — говорит Ян Власов.

По его словам, страховую компанию можно наказать, но обычно этого не происходит. Поскольку именно страховщики определяют, сколько медицинской помощи выделять пациентам. В основном виновным становится врач, который является только исполнителем.

— Хотя страховая компания и должна оплачивать весь объём, который находится в стандартах оказания медицинской помощи, но она выставляет собственные условия больницам, говоря о том, за что будет платить, — рассказал Ян Власов.

По его словам, в такие ситуации больницы попадают всё чаще, соглашаясь с условиями страховщиков.