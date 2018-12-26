"Вы за второй или за троечку?" Полина Гагарина показала искусственную грудь

Читайте также

"Вы за второй или за троечку?" Полина Гагарина показала искусственную грудь

3605
Популярная певица Полина Гагарина поделилась в "Инстаграме" необычными фотографиями. На снимках девушка, не отличающаяся пышными формами, позирует с "искусственной грудью" из ёлочных шаров.

Очевидно, таким забавным способом Гагарина решила отомстить подписчикам, которые с завидной регулярностью задают под её новыми фото вопрос, "где грудь".

<p>Фото © instagram/gagara1987</p>

Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или всё-таки в девушке важна душа?

Полина Гагарина

<p>Фото © instagram/gagara1987</p>

Поклонники оценили чувство юмора и самокритичность певицы, поставив снимку больше 150 тысяч лайков. В комментариях большинство из них высказалось против увеличения груди.

Я за всё родное

aleksandr_voroshiloff

Полина, у тебя всё красиво, не нужно ничего менять

natashabuzenkova

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×