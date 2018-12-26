"Вы за второй или за троечку?" Полина Гагарина показала искусственную грудь

Очевидно, таким забавным способом Гагарина решила отомстить подписчикам, которые с завидной регулярностью задают под её новыми фото вопрос, "где грудь".
Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или всё-таки в девушке важна душа?
Полина Гагарина
Поклонники оценили чувство юмора и самокритичность певицы, поставив снимку больше 150 тысяч лайков. В комментариях большинство из них высказалось против увеличения груди.
Я за всё родное
aleksandr_voroshiloff
Полина, у тебя всё красиво, не нужно ничего менять
natashabuzenkova
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