"Руками, давай ещё..." Муж Полины Гагариной выложил в Сеть её голое видео

Сам Дмитрий анонсировал происходящее на видео как подготовку к шоу Гагариной, которое состоится в марте.
Это будет нечто потрясающее воображение. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу
Дмитрий Исхаков
Подписчики Дмитрия бурно отреагировали на провокационный ролик и задали мужчине вопросы о сути предстоящего шоу.
Полина будет петь нагишом?
yesiamhappy
Даже не могу представить, что нас ждёт
ksenyailyukhina
Впрочем, если приглядеться, можно заметить, что Полина Гагарина не полностью обнажена — на ней бельё телесного цвета. Об этом говорит и фото, опубликованное в "инстаграме" певицы.
А мы всё снимаем, но не всё
Полина Гагарина
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