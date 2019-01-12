"Руками, давай ещё..." Муж Полины Гагариной выложил в Сеть её голое видео

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"Руками, давай ещё..." Муж Полины Гагариной выложил в Сеть её голое видео

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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков выложил в "Инстаграм" провокационное видео. На кадрах раздетая певица строит рожицы и машет руками, а супруг просит её продолжать.

Сам Дмитрий анонсировал происходящее на видео как подготовку к шоу Гагариной, которое состоится в марте.

Это будет нечто потрясающее воображение. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу

Дмитрий Исхаков

Подписчики Дмитрия бурно отреагировали на провокационный ролик и задали мужчине вопросы о сути предстоящего шоу.

Полина будет петь нагишом?

yesiamhappy

Даже не могу представить, что нас ждёт

ksenyailyukhina

Впрочем, если приглядеться, можно заметить, что Полина Гагарина не полностью обнажена — на ней бельё телесного цвета. Об этом говорит и фото, опубликованное в "инстаграме" певицы.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gagara1987/" target="_blank">gagara1987</a></p>

А мы всё снимаем, но не всё

Полина Гагарина

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