Полина Гагарина показала фото в маленьком бикини, и фанаты испугались её худобы

В последние несколько дней 32-летняя певица отдыхает в солнечной Греции и выкладывает фото то на пляже, то у бассейна. Обычно фанаты с удовольствием встречают пикантные снимки знаменитостей, но в этот раз всё случилось иначе.

Вообще, Полина часто встречается с негативными комментариями под своими постами. Всем понравиться невозможно, но певице постоянно приходится выслушивать критику в адрес своей фигуры и телосложения. То груди у неё нет, то кости торчат, то талия куда-то подевалась.

Ненавистников не перевоспитать, но под последним фото возмущения фанатов приобрели скорее взволнованный оттенок. Не секрет, что Полина долгое время боролась с лишним весом и вышла из этой битвы победительницей. Но теперь фанаты подозревают, что женщина слишком усердствует с диетами. Иначе как объяснить её невероятную худобу?

Поля, перебор... Пользователь "Инстаграма"

Полечка, ну зачем же так сильно худеть? Пользователь "Инстаграма"

Полина, у вас все рёбра видны. Откормить бы вас. Отвезём вас к чьей-нибудь бабушке! Пользователь "Инстаграма"

Но большая часть фанатов преданно кинулась Полину защищать, ведь это не худоба и диеты, а просто такое спортивное телосложение. И надо добрее относиться к людям, как и считает сама певица, напоминая об этом постоянно в комментариях.

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