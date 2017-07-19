Звезда "Деффчонок" Полина Максимова: Тупые китайцы задолбали москвичей! — видео

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Звезда "Деффчонок" Полина Максимова: Тупые китайцы задолбали москвичей! — видео

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28-летняя звезда сериала "Деффчонки" Полина Максимова опубликовала в своём "инстаграме" с миллионной аудиторией группу китайских туристов, прогуливающихся по Кутузовскому проспекту, сопроводив кадры резким высказыванием:

— Рубрика "тупые китайцы", господа. И вот мой "инстаграм" снова цветёт китайским цветом, и можете меня порицать, но тупые китайцы захватывают Кутузовский, — заявила Полина Максимова.

После того как на актрису обрушился шквал критики, девушка оправдалась за свои слова, объяснив, что это была всего лишь шутка, однако отметила, что путешествующие китайцы всё-таки "задолбали москвичей и петербуржцев".

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