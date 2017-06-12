Поп Гапон 2.0: зачем Навальный выводит подростков под дубинки ОМОНа

Трагикомическая эпопея с организацией второго "антикоррупционного" митинга завершилась с виду неожиданным, но на самом деле вполне прогнозируемым финалом: Алексей Навальный сегодня вечером обратился к сторонникам с призывом приходить не на согласованную площадку на проспекте Сахарова, а на несогласованные некие "гуляния" на Тверской.

Практически с самого начала подготовки акции 12 июня было понятно, что перед Навальным и его командой стоит несколько довольно сложных с медийной точки зрения задач, которые к тому же осложнялись тем, что на протестном фланге произошла перегруппировка и митинг против реновации показал, что имеются и иные лидеры с другим видением повестки, которые не желают быть антуражем и обслуживающей свитой Навального. Тогда, напомню, это закончилось тем, что политику даже не дали выступить.

И тут кроется первая причина, по которой в итоге Навальный и Ко приняли решение о срочном переходе к протестному формату: случись такое, что на их митинг пришло бы меньше, чем на условный "митинг Винокуровой", это означало бы существенные имиджевые риски для основателя ФБК. Просто напомню, что Навальный сейчас ведёт фейковую "президентскую кампанию", открывает штабы и активно вербует сторонников в регионах.

На всё это нужны деньги — и большие деньги, сам Навальный в одном из интервью говорил о миллиарде рублей, необходимых на "кампанию". Понятно, что никуда избираться он права не имеет, но кормушка на этом проекте образовалась некислая. И зависит она во многом от умения Навального продавать себя в качестве гуру и победителя определённой прослойке жителей крупных городов и выкачивать в обмен на это донаты.

Сорвись завтрашний согласованный митинг — в плане количества людей и отсутствия "движухи" (а так и было бы, поскольку постоять на согласованном митинге, как в загончике, для романтической революционной молодёжной аудитории Навального — просто вилы в бок), — у схемы прокачки донатов и в целом торговли имиджем возникли бы серьёзные проблемы.

Естественно, что завтра, в разгар гигантского праздника реконструкторов, на Тверской будет много людей. Применение правоохранительными органами силы к провокаторам и зачинщикам несанкционированного блуждания будет смешиваться и происходить на фоне тысячных толп москвичей, под вспышки фотокамер и запись всех иностранных СМИ и информагентств.

Политический профит для Навального очевиден. Чего не скажешь о его сторонниках, среди которых значительную долю и вовсе составляют несовершеннолетние, которым Навальный аккуратно насовал в мозги разного рода псевдореволюционной чуши. Один такой 14-летний "антикоррупционер", задерживавшийся как раз на прошлом митинге 26 марта, накануне подорвал себя при попытке уничтожить учебники при помощи скачанного из Интернета рецепта взрывчатого вещества.

Парню оторвало кисть руки — но Навальному, в общем-то, всё равно. Какая кисть, какие несовершеннолетние, которых категорически нельзя агитировать идти на несогласованные акции протеста, так как это пагубно отражается на их будущей учёбе и карьере.

В обращении к сторонникам по поводу переноса акции Навальный вообще ничего не говорил о том, как он и его команда будут помогать задержанным — а они гарантированно будут, так как он, как поп Гапон, заранее ведёт людей под силовой разгон. Но молчок, никаких контактов этих мифических орд адвокатов, которые будут по 10 тысяч евро отсуживать всем и каждому. Собственно, не было этой помощи и в прошлый раз: людям помогали, но только другие адвокаты, не связанные с ФБК.

Однако есть все основания считать, что результат в долгосрочной перспективе будет для Навального катастрофическим. Во-первых, хоть база его сторонников находится именно в Москве — люди не простят ему испорченного праздника на Тверской. Люди в свой праздничный выходной день с детьми придут на масштабнейшую реконструкцию, а увидят там ор, вопли, полицию, Росгвардию и винтилово. И виноват будет в этом не "кровавый режим", а конкретный человек по фамилии Навальный.

А во-вторых, и это самое главное, выводя людей на несогласованную акцию, Навальный разрушает образ человека, с которым приятно и весело идти протестовать, так как ничего не случится, всё согласовано, а кого арестуют — тут же эфбэкашные юристы с клёкотом разорвут на части полицию и суды. А теперь получается, что вся эта выстраиваемая последние полгода политическая конструкция рушится. Навальный, возможно, и решит какие-то свои тактические задачи, но потеряет стратегически, будучи неспособным обеспечить людям позитивную повестку и отсутствие проблем с законом.