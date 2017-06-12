Марш обманутых хомяков: к итогам давки на Тверской

Итак, анонсированная Алексеем Навальным накануне несогласованная "антикоррупционная" акция на Тверской состоялась, причём наблюдение за поведением как вышедших на неё сторонников основателя ФБК, так и сторонних наблюдателей, решивших провести время с семьёй на грандиозном фестивале реконструкторов, позволяет сделать несколько выводов как о самом Алексее Анатольевиче Навальном, заварившем всю эту кашу, так и некоторых промежуточных политических итогах.

Во-первых, надо отметить, что Москвой и Питером дело, как и в прошлый раз, не ограничилось, в акции Навального приняли участие десятки городов и много — по местным меркам — людей. Понятно, что и фильм его антимедведевский вкупе с утверждениями о каких-то коррупционных делах высокопоставленных российских чиновников разбит в пух и прах во время последнего судебного процесса. И то, что Навальный не предлагает никакой позитивной повестки, ограничиваясь призывами поднять расходы на медицину в два раза, не будучи при этом в состоянии назвать сумму этих расходов в российском бюджете — всё это показывает, насколько поверхностны и несерьёзны его политические воззрения и конкретные предложения по повестке развития страны. Тем не менее люди мыслят зачастую в эмоциональных категориях, а простота и широкая доступность подачи "антикоррупционной" повестки Навального создает довольно большую лояльную аудиторию.

Навальновские митинги в регионах — показатель, что власти на местах имеют, надо признать откровенно, существенные социально-политические просчёты. Да, ими пользуется популист Навальный для своих личных политических и финансовых целей — но это не должно вводить в заблуждение. Люди недовольны, и Навальный просто смог встроиться в эти настроения и локально их пользовать. Проблемы моногородов, депрессивных регионов и местностей существуют, и их нужно решать. Иначе завтра не Навальный, а кое-кто поизобретательнее будет использовать это копящееся недовольство граждан.

Во-вторых, что касается, собственно, московского митинга, он выявил крайнюю степень цинизма и наплевательского отношения Навального к собственным сторонникам и их будущей судьбе. Самого политика арестовали в подъезде собственного дома — и этот арест выглядит именно как желание специально подставиться. Судите сами, Навальный заранее объявил о переносе митинга, у него был весь вчерашний вечер и ночь, чтобы укрыться в каком-нибудь другом месте, он мог оставить телефоны и гаджеты, по которым его теоретически могли отследить и приехать к двум часам дня на Тверскую. Но нет, он демонстративно дал себя арестовать, и сейчас он просто, скорее всего, отделается штрафом или максимум несколькими сутками административного ареста.

В то время как его малолетние сторонники будут при задержании огребать от полиции по полной, вплоть до месячных арестов и крупных штрафов. Причём многие — даже не зная о том, что на изначальном месте согласованного митинга на проспекте Сахарова в итоге была и сцена, и звук. То есть Навальный специально соврал, чтобы перевести формат акции в давку на Тверской, не позаботившись при этом даже о минимальном юридическом прикрытии задержанных.

Помню, при просмотре трансляции у нескольких ребят, пришедших по зову Навального на Тверскую, спросили, почему они не пошли на разрешённый митинг на проспекте Сахарова — в ответ было искреннее недоумение и удивление оттого, что люди просто не знали о согласованной акции и были введены в заблуждение Навальным.

Однако всё же самый важный вопрос, который встаёт по итогам сегодняшнего оппозиционного мероприятия: зачем основатель ФБК пошёл на совершенно искусственное обострение, грозя к тому же испортить себе репутацию, нарушив планы москвичей в связи с посещением фестиваля "Времена и эпохи"?

В основе действий Навального есть вполне прослеживаемая логика. Вернувшись в Россию после своего недельного отдыха в Испании, политик понял, что мобилизационный потенциал будущего митинга на Сахарова крайне мал. По различным прикидкам, он смог бы вывести туда в пределах 15–20 тысяч человек, что существенно уступает митингу 14 мая против реновации и ставит под вопрос его способность как политика вести за собой оппозиционно настроенный сегмент населения крупных городов. И цифры итоговой явки на согласованный митинг на Сахарова лучше всего подтверждают эти глубинные опасения Навального — по данным полиции, там сегодня было примерно 3,5 тысячи человек.

Единственным способом хоть как-то сохранить лицо и избежать провала по явке протестующих стала заведомая провокация с перенесением митинга в и так уже крайне оживлённое место, где собрались бы десятки тысяч отдыхающих москвичей. Путем блокирования рамок металлоискателей на Тверской сторонникам Навального удалось на какое-то время создать давку и напряжение, что наверняка успели снять фотокорреспонденты западных информагентств. Однако обманывать себя не стоит — Навальный банально слился с протеста, подставил поверивших ему школьников и студентов, наиболее упоротые его сторонники даже распылили перцовый газ в лицо одному из бойцов Росгвардии.

Итог — практически нулевой. Опять зафиксировано наличие оболваненных основателем ФБК представителей молодёжи и разного рода диванных революционеров, которые зачастую представляют из себя откровенно маргинальные или вовсе деклассированные элементы. Ставка на максимальную пропагандистскую простоту и имиджевые вещи, ориентированные на привлечение молодёжи, показывают, что Навальный прекрасно понимает: он политически и идеологически неконкурентоспособен в более-менее взрослой, образованной и зарабатывающей себе на жизнь самостоятельно возрастной среде. Протестный посыл Навального — заведомо нацелен на упрощение и обход сложных вопросов.

Самое интересное, что крупные институциональные политические партии не любят работать с молодёжью как раз потому, что молодость хочет быстрых и простых ответов на сложные вопросы и к тому же неохотно ходит на выборы, зачастую по причине возраста банально не имея на это права. Навальному же выборы не нужны, он их по-любому проиграет, зато нужно пушечное мясо, которое можно, как сегодня, кинуть под ОМОН, не озаботившись тем, что толкаешь молодых людей под штрафы, длительные аресты и проблемы в будущей взрослой жизни. Это, может быть, с точки зрения политического цинизма и верно — но с морально-этической стороны просто мерзко.

Что же осталось в сухом остатке по итогам сегодняшних события? Акция не позволила замерить истинный мобилизационный потенциал Навального, распылив его среди десятков тысяч москвичей, пришедших на Тверскую просто отдохнуть. Своей цели в этом разрезе он добился, однако теперь понятно, что никакой системной работы по привлечению более-менее широких слоёв электората он не ведёт и даже не думает вести. Ставка и дальше будет делаться на оболванивание молодёжи, её радикализацию — Навальный же как политический вампир будет подпитываться этой протестной энергией, поддерживая реноме в глазах спонсоров и обменивая этот ресурс на личные финансовые бонусы и статус главного оппонента действующей власти.