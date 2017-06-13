Навальный предал всех

Я очень хорошо помню тот день, когда над Чистыми прудами впервые разнеслось "Один за всех! И все за одного!" и "Да или нет?" от Навального. Помню, как мы ждали друзей и знакомых из ОВД ночами и что-то чувствовали, выходя на Болотную и проспект Сахарова. Помню, какие эмоции ты испытываешь, когда твоих знакомых вырывают из толпы и тащат в автозак,и никакие пресс-карты и доводы, что ты на работе, не имеют веса.

Нам было по двадцать лет, мы искренне верили в то, что именно мы можем что-то поменять. Что всё происходящее кому-то очень нужно и важно. Что вот она — настоящая журналистика, и мы находимся в самом центре чего-то великого и значимого.

А потом появилось ощущение предательства. Жгучее, вызывающее отвращение ко всему происходящему. И оно развивалось со временем и становилось всё сильнее. Нас предал Навальный. Лично. Предал нас, молодых журналистов, которые искренне решили, что вот он — "политик нового поколения", с которым можно разговаривать и задавать ему самые острые вопросы. Предал тысячи людей, которые раз за разом приходили послушать, как он громко кричит со сцены и рассказывает, что это его город. Предал ребят 6 мая, которые на кураже решили, что они сейчас "за одного". Только вот он не "за всех".

Мне глупо говорить этим подросткам, крякающим на Тверской, что они занимаются чушью и страдают хернёй. Ведь я когда-то был таким же, благо, что не крякал. Они действительно возмущены. Наверное, правда, хотят каких-то изменений, которые себе напридумывали, и искренне верят в свою правоту. Они крякают, лезут на столбы, дерутся с ОМОНом и Росгвардией и не ощущают, как становятся очередной "молодой кровью" весёлого карнавала. И нужны они "дяде Лёше", как звали его в "тусовочке", чтобы козырнуть цифрами на "Дожде" и в своём уютном видеобложике.

Навальный не умеет выигрывать. Ему нужно постоянно загонять себя в позицию жертвы, чтобы потом громко кричать о том, что его не пустили, ему не дали, все врут, а он пытался. Он отлично знает, как объяснить людям, которые чем-то недовольны, что он один из них и поэтому за ним должны пойти. Вот только на этом все его знания и умения заканчиваются.

Как только все идёт по плану: ему дают участвовать в выборах, ему решает ответить Усманов, о его митингах рассказывают на федеральных каналах и спокойно выделяют проспект Сахарова в День России — Алексей сливается и ищет повод выставить себя жертвой.

Он боится обделаться и показать свою бездарность. Поэтому нужно отказаться от прямых эфиров с оппонентами, записать новый видос и придумать что-нибудь про сцену и звук, которые ему якобы не дали наладить. Подставить очередные сотни подростков под дубинки куда проще. И под крики, что нас всех снова обманули, снова делать вид, что ты с чем-то борешься и самому обманывать очередную партию молодых, горячих и верящих в светлое будущее. Он же теперь видеоблогер. А значит, ответственности вообще никакой не несёт.

Навальный предаст этих ребят так же, как предал всех в 2012-м. Просто потому, что он не умеет по-другому. Да ему это и не нужно. Крякающие мальчики и девочки будут понимать это всё яснее с каждым новым митингом, сотнями задержаний, пока, как и мы когда-то, не начнут в голос смеяться над красивыми лозунгами, звучащими со сцены, и задавать в ответ на них вполне конкретные вопросы, на которые им не ответит ни их "лидер", ни Албуров с Соболь в "Кактусе", ни Баронова с Носиком и Кашиным под винишко у Красовского с Минаевым.

На улице лето, а потому понять молодых ребят, желающих высказать свою позицию и прогуляться с криками по центральным улицам городов на своеобразной YouTube-сходке, очень легко. Жалко только, что то, зачем вышли они, и то, зачем их призывают выйти, никак не связано между собой. Но ничего. Лет через пять они будут вспоминать с друзьями в "Жан-Жаке" всё случившееся и смеяться над собственными поступками. Тут можно было бы написать "тьфу на тебя, Алексей Навальный", но даже этого не хочется. Ему эти дети ещё сами всё скажут.