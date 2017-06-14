В НАТО оценили могущество России

Одним из ключевых обвинений в адрес России, особенно после начала украинского кризиса и старта наращивания военного потенциала НАТО в странах Восточной Европы, стало утверждение о том, что Москва использует для запугивания своих соседей угрозу применения своего ядерного потенциала. Несмотря на абсурдность самой постановки вопроса о возможности в современном мире угрожать кому-то ядерным оружием в ситуации, когда страна состоит в военно-политическом альянсе с коллективным вмешательством ряда стран при нападении на одного из членов Альянса, подобного рода оценки широко используются в западных средствах массовой информации для обоснования роста военных расходов и передислокации новых воинских формирований НАТО на восток европейского континента.

Оборонный колледж НАТО, являющийся официальным учебным и исследовательским подразделением Альянса, накануне выпустил доклад о том, как НАТО противостоять России в сфере ядерного сдерживания, в котором высказывается мысль о беспочвенности попыток трактовать поведение России в контексте угрозы ядерного противостояния.

В докладе указывается на тот факт, что сдерживание России усложняется тем фактом, что "российское информационное вмешательство" может быть куда серьёзнее, чем реальные военные возможности, что создаёт НАТО существенные проблемы при реагировании — так как уровень реальной военной угрозы остаётся на прежнем уровне. При этом, как отмечают натовские аналитики, в публичном поле есть ощущение роста "могущества России", и непонятно, что с этим делать, так как простое наращивание контингента в Восточной Европе не решает проблему, которая лежит скорее в плоскости непрекращающейся медийной "накачки" этого образа.

Как отмечают эксперты в сфере европейских и американских медиа, градус русофобии, помогающий решать определённые тактические политические задачи, играет с организаторами этих медиакампаний злую шутку, формируя ложный образ России, имеющей чуть ли не тотальную агентуру влияния по всему миру и обладающую настолько широкими технологическими возможностями, что Москва якобы может воздействовать на внутреннюю политику ведущих западных стран, что очевидно не соответствует действительности и является пропагандистским симулякром.

В рамках оценки реального военного потенциала России в ядерной сфере аналитики НАТО отмечают, что Альянсу не нужно недооценивать ядерный компонент сдерживания России, и возобновить обсуждение различных его аспектов среди членов Альянса, поскольку за последние десятилетия эта работа была во многом заброшена, в результате чего были утеряны соответствующие экспертные и политические компетенции. Во-вторых, военные эксперты НАТО указывают на то, что Россия интегрирует ядерные угрозы в свою гибридную стратегию противостояния НАТО и это необходимо учитывать, принимая во внимание реалистичные оценки рисков применения ядерного оружия в реальном конфликте. Упор в этой части на самом деле делается на том, что вполне обоснованно утверждается: Россия не собирается применять свой ядерный потенциал против стран НАТО непосредственно, используя его скорее в рамках "стратегий запугивания соседей".

В качестве рекомендаций доклад предлагает НАТО учитывать тот факт, что нет никаких свидетельств того, что Россия уменьшила свой ядерный потенциал, и, следовательно, в публичном поле не следует переоценивать страхи относительно планов Кремля. При этом отмечается, что обе стороны (НАТО и Россия) видят друг друга как "ревизионистские силы", и это нужно учитывать и спокойно принимать во внимание, руководствуясь принципом "не паникуй, действуй взвешенно". Также предлагается прекратить публикацию сценариев военного планирования и "военных игр", так как это "подрывает политическую сплочённость членов Альянса".

В плане разработки конкретных мер по сдерживанию России эксперты НАТО отмечают, что не следует отдавать предпочтение обычному или ядерному сдерживанию — нужно их "гибридизировать", что само по себе отражает факт влияния на военных теоретиков Североатлантического альянса придуманных ими самими концепций, в рамках которых якобы действует Россия на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы в частности.

Вместе с тем признаётся и довольно фундаментальное положение о том, что, к примеру, концепция "доминирования через эскалацию военного присутствия" не работает так же, как 30 лет назад, и необходимо прекратить проецировать концепции сдерживания России времён холодной войны на сегодняшние реалии. Сюда же относятся и рекомендации не использовать в публичном поле термин "модернизация" по отношению к ядерным силам Альянса, заменяя его термином "приспособление к современным условиям". Оговорка важная, учитывая тот факт, что наращивание, в частности, американского ядерного присутствия в Европе в рамках ротации сил НАТО на германских аэродромах встречает возмущение и внутриполитическое напряжение в странах Альянса.

Следует отметить, что, несмотря на постоянное муссирование тему российской "гибридной угрозы", за прошедшие годы именно НАТО и Евросоюз проводили расширение своих границ и наращивание военной инфраструктуры, а вовсе не Москва.

В рамках операции "Атлантическая решимость", на которую Пентагон получил в 2017 году в четыре раза больше средств — 3,4 миллиарда долларов, — предполагает расширение присутствия войск НАТО и, в частности, США на "восточном фланге" для "устрашения" и сдерживания России. В конце прошлого года 1750 солдат и 60 единиц авиатехники 10-й боевой авиационной бригады уже прибыли в Германию для противодействия России, откуда их подразделения распределили в Латвию, Румынию и Польшу. В будущих планах НАТО значится укрепление группировок войск по всей западной границе России: в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии и Румынии. Цель везде одна — противодействие якобы "агрессивным" планам Москвы в отношении своих восточноевропейских соседей.

России, очевидно, нет никакой нужды втягиваться в гибельный конфликт с НАТО, чреватый ядерной войной, так как обладание странами Прибалтики не даёт каких-то дополнительных геополитических и экономических преимуществ. Транзитная ценность их стремится к нулю, особенно с учётом того, что Россия активно развивает собственные портовые мощности — тот же порт в Усть-Луге. Экономически, финансово и с промышленной точки зрения Прибалтика превратилась в задворки Европы, откуда бежит собственное население, а остатки промышленности влачат жалкое существование.