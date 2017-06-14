В Конгрессе США предложили разработать стратегию кибернападения на Россию

Конгрессмен-демократ Луис Корреа внёс в палату представителей Конгресса США законопроект, направленный на разработку превентивной стратегии нападения на Россию в киберпространстве.

Как отмечается в преамбуле законопроекта, считается установленным, что "режим российского президента Владимира Путина активно работает над разрушением демократической системы стран НАТО, включая США", а доклад Офиса директора Национальной разведки указывает на то, что хакерские атаки России в ходе президентских выборов 2016 года имеют свой целью "подорвать либеральный демократический характер американской политической системы".

В законопроекте министру обороны США предлагается дополнить киберстратегию Минобороны США, которая должна включать в себя планы кибернападения, в том числе использование так называемых эксплойтов в компьютерных сетях, а также атаки на сетевую инфраструктуру, чтобы предотвратить возможные воздушные, наземные или морские атаки со стороны режима президента России Владимира Путина и иных противников. Также в законопроекте Пентагону вменяется в обязанность содействовать партнёрам по НАТО через механизм Совместного центра по кибербезопасности в разработке аналогичных средств нападения в киберсреде.