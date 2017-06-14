Демобилизация Навального — закрывая вопрос о явке на "антикоррупционные" митинги

Представители разного рода столичных протестнонастроенных кругов, включая многочисленную обслуживающую их братию колумнистов и либеральных блогеров, очень любят рассказывать о том, что прошедшие на День России, 12 июня, "антикоррупционные" митинги в столичных агломерациях, может, и не удались, зато по всей остальной стране прошли при повышенной явке, что наглядно подтверждает тезис о росте протестных настроений. Тем не менее, если не верить досужим россказням ведущих шоу "Кактус", реальность оказывается куда как более печальной и не такой радужной для оппозиции.

Итак, давайте разбираться. Для начала следует отметить, что помимо акций оппозиции, проходивших 12 июня, в этот день в стране прошли даже не сотни — тысячи мероприятий, приуроченных ко Дню России. Если быть точным, то в 2,3 тысячи населённых пунктов их состоялось около четырёх тысяч. Для представления масштаба — в Москве в мероприятиях ко Дню России приняли участие почти четыре миллиона человек, в Петербурге и Ленинградской области — 585 тысяч, в Московской области — 570 тысяч человек. Сами по себе эти цифры дают возможность оценить и соотнести масштабы общегосударственных празднований и оппозиционных митингов, которые прошли в 127 населённых пунктах 72 субъектов России. Итак, первое сравнение — 2,3 тысячи и 127.

А теперь самая, пожалуй, интересная цифра. Сторонники Навального нам рассказывают о том, что акции в регионах били все рекорды по популярности, что организаторам приходилось чуть ли не штрафы платить за превышение количества участников, а власти якобы делали всё, чтобы перевести протест в несанкционированное русло. Вот только итоговые цифры МВД по составу и количеству митингующих, с которыми удалось ознакомиться Лайфу, свидетельствуют об обратном: митинги ФБК в регионах обернулись полным провалом. Так, всего в этих вот 72 регионах России на оппозиционных митингах было зафиксировано 42,1 тысячи участников, что составляет 22% от заявленной организаторами цифры в 193,7 тысячи человек, то есть почти в пять раз меньше обозначенных в заявках на проведение мероприятий. При этом в несанкционированных акциях и вовсе приняли участие чуть больше девяти тысяч человек. Это, на минуточку, на всю нашу огромную 146-миллионную страну. В Москве МВД зафиксировало семь тысяч участников, из которых, собственно, на площадке по Тверской, 12, собралось 4,5 тысячи, остальные 2,5 законно митинговали на проспекте Сахарова.

Таким образом, ни в регионах, ни в Москве с её 4,5 тысячи участников несанкционированного митинга Навальному не удалось превзойти не то что собственные цифры 26 марта, но и антиреновационный митинг 14 мая. Всё это вновь ставит на повестку дня вопрос о том, в какой реальности прячутся все эти миллионы подписчиков Навального в социальных сетях, которые обеспечили его "Димону" такую, казалось бы, сногсшибательную поддержку в Интернете. Некоторые наблюдатели говорят о том, что Навальный на самом деле выводом своих наиболее отмороженных сторонников на Тверскую таким образом тренировал актив и выявлял некое ядро поддержки, готовое нарушать закон.

Ну так вот эта стратегия, будь она в реальности, напоминает преждевременную и неэффективную разведку боем, причём на грани провокаторства со стороны Навального. Судите сами: следуй Навальный этой гипотетической логике, он тем самым раскрывает и фактически отдаёт в руки правоохранителей свой силовой актив. После акции на Тверской, со всеми этими камерами, распознаваниями по алгоритмам FindFace и задержаниями наиболее буйных, у полиции и прочих ответственных служб сформируется хорошенькое такое досье на всю эту "пехоту Навального", и их в преддверии действительно серьёзных событий начнут активно профилактировать и напрягать по линии работы-учёбы. Сорвав санкционированный митинг, Навальный высветил перед правоохранительными органами свой боевой актив, причём спрятавшись за административный арест, а потом лживо отрицая всё в Симоновском суде.

Если это не чистой воды гапоновщина — то что, господа присяжные заседатели?