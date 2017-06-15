Находящийся в розыске финансовый посредник Навального открыл фирму в Лондоне

В то время как российский оппозиционный политик Алексей Навальный развернул активную организационную работу по формированию своих "штабов" в регионах страны, ряд его соратников и финансовых посредников, отмеченных в передаче средств на финансирование оппозиционных инициатив через "серые" зарубежные схемы, находясь в международном розыске, не только не пытаются скрыться от правосудия — но и совершенно открыто ведут бизнес в Великобритании.

Юлий Калоев, который в публикациях ряда СМИ обозначен посредником при передаче денег между Навальным и экс-директором ФБК Владимиром Ашурковым, обвиняется прокуратурой РФ в хищении более 760 миллионов рублей, а в 2013 году объявлен в международный розыск. Дело, по которому Калоев попал в международный розыск, было в своё время довольно резонансным и касалось банкротства ОАО "Калужский мясокомбинат". В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту банкротства, следствие установило, что с 2008 по 2012 год Калоев, являясь председателем Совета директоров ОАО "КМК", выводил активы предприятия по различным офшорным схемам на Кипр, причём предприятием были получены кредиты от Сбербанка как раз на те самые 760 миллионов, что фигурируют в материалах дела.

Однако всё это не помешало Юлию Калоеву стать учредителем и ключевым владельцем британской фирмы EFFECTIVE ADVISORS LIMITED, зарегистрированной 8 апреля 2016 года и внесённой в государственный британский реестр по разделу "Консультации по вопросам управления, кроме финансового управления".

Следует отметить, что ещё в 2014-м главный "казначей" Навального — бывший топ-менеджер "Альфа-банка" Владимир Ашурков — арендовал у Калоева апартаменты за один миллион рублей в месяц. Ашурков и Калоев знакомы ещё со своего совместного сотрудничества по линии "Альфа-групп". С 2006 по 2012 год Ашурков был директором по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума — CTF Holdings Ltd, а также являлся членом наблюдательного совета X5 Retail Group N.V. Юрий Калоев, в свою очередь, с 2004 года являлся генеральным директором "Ост вест груп" и членом совета директоров ОАО "Волга", которое было куплено Шалвой Бреусом за более чем 100 миллионов долларов.

Как сообщали тогда СМИ, эти 100% акций Бреусу удалось приобрести через серые схемы. В совет директоров ОАО "Волга" в 2004 году вошли: Шалва Бреус в качестве председателя, президент "Альфа-банка" Пётр Авен, вице-президент "Альфа эко" Вадим Кучарин.

Напомним, фирмы "Бюро 17" и "Слава" гражданской супруги беглого экс-главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова — Александрины Маркво — в течение нескольких лет организовывали для мэрии и Роспечати мероприятия на общую сумму 100 миллионов рублей. При этом сам Ашурков, а также ряд других близких соратников Навального, перечислившие по одному миллиону рублей на избирательный счёт основателя ФБК в 2013 году, когда он баллотировался на пост мэра Москвы, разместили в Интернете обращение к пользователям с призывом о добровольном пополнении своих электронных кошельков якобы, как отмечает следствие, с целью возмещения перечисленных на счёт Навального денежных средств, а также для поддержки его политической деятельности, однако собранные таким образом 10 миллионов рублей были похищены.

В итоге Ашурков вместе со своей гражданской супругой Александриной Маркво оказались в Великобритании, где получили политическое убежище. Эксперты отмечают, что как и примеры Владимира Ашуркова, так и случай с Юлием Калоевым демонстрируют крайнюю степень предвзятости британского правосудия, позволяющего не только вести бизнес в стране человеку, который находится в международном розыске, но и заниматься нелегальной поддержкой политической оппозиции в другой стране.