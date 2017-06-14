Реконы наносят ответный удар, или Как либеральная тусовка пожирает саму себя

Помимо собственно основной линии противостояния в ходе несанкционированной акции 12 июня, определяемой медиа в контексте "сторонники Навального против злого ОМОНа", то, как повели себя адепты основателя ФБК в отношении фестиваля реконструкторов на Тверской, заслуживает отдельного рассмотрения и анализа. Особенно с учётом того, что сообщество ролевиков в нашей стране является крайне влиятельным субкультурным явлением и обладает внушительным влиянием как раз на ту самую молодёжь, которая осмысливается Навальным и его окружением в качестве целевой группы своего политического "месседжа" на данном этапе.

Реконструкторы молчали пару дней, разразившись в итоге гневной отповедью "протестантам", которые толпой пробежали по всему импровизированному городку реконов, поломали плетни, чуть не затоптали детей, подавили палатки и в целом — продемонстрировали высочайший уровень пофигизма и наплевательского отношения собственно к тому самому гражданскому обществу, уважение к которому и построение которого декларируется в качестве цели всей этой молодёжно-протестной движухи. Реконструкторы прямо заявили: если до сей поры в их рядах и были какие то эльфийские сторонники Навального, то теперь их точно не будет.

И тут начался интересный феномен: внутри самой либеральной оппозиционной тусовки стал намечаться определённый раскол как на тему непосредственно негативной оценки событий 12 Июня, так и в целом подхода Навального и Ко, согласно которому их конкретное право протестовать превалирует над правами других людей реализовывать какие-то свои планы на их же собственных мероприятиях. Об этом сегодня написал (потом, правда, удалил запись, но Интернет всё помнит и сохранился скрин) известный либеральный журналист Аркадий Бабченко, которого трудно заподозрить в симпатиях к Кремлю и Путину. Он, в частности, отметил, что "вы пришли и испортили людям праздник! Потому что если вы хотите вернуть себе День России — вы говорите за полгода: плевать на ваше разрешение, на День России выходим на Тверскую…А если вы соглашаетесь на Сахарова, а потом ночью переносите на Тверскую — это гапоновщина и инфантилизм, и вы реально пришли и испортили людям праздник".

И тут важно отметить один момент: если Навальному как классическому провокатору вообще плевать на то, какие отношения сложатся у него с той же реконструкторской тусовкой, то более-менее разумным либералам должно быть понятным, что весь этот антинавальновский негатив отразится потом непосредственно на них. Субкультурные движения, на то они и субкультурные, что традиционно находились в крайне противоречивых отношениях с властью, пусть даже та, как в Москве например, помогала им помещениями и разными ресурсами. Реконы — люди не простые, можно вспомнить того же Стрелкова и его команду, которые вообще все вышли из белогвардейской реконструкции.

В самой оппозиционной среде, и запись Бабченко тут на самом деле далеко не единичный случай, похоже, зреет понимание, что, наложив в мозги креативной столичной молодёжи изрядно идеологем, Навальный создал какое-то безумное, не рефлексирующее агрессивное стадо, которое живёт в каком-то искусственно созданном политическом мирке, где есть только они, их права, а вокруг Мордор, Вселенское Зло и поедающие детишек на завтрак правители-узурпаторы. Думаю, отрезвление всей этой разношёрстной интернет-коалиции начнёт наступать уже очень скоро, и мы ещё увидим пору удивительных историй о том, какие на самом деле негодяи Навальный и Ко, решившие получить сиюминутные политические бонусы ценой ссоры с довольно мощным пластом неформальных гражданских структур в лице реконструкторов. И первыми в рядах обличителей, вполне возможно, будут как раз ныне восхваляющие Навального либеральные журналисты и представители "креативных" профессий.