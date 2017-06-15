Президент "замерил" страну: итоги 15-й прямой линии с Владимиром Путиным

Состоявшаяся сегодня юбилейная, 15-я по счёту прямая линия президента Путина с гражданами страны фактически подвела итог работы всего российского государства и дала старт предвыборному периоду, обозначив ключевые темы и мотивы будущей президентской избирательной кампании. Закономерно, что вопросы экономики, инфраструктуры, дорог, пособий, социальных выплат и проблем жилищно-коммунального комплекса стали ключевыми в рамках этой прямой линии.

Одним из основных лейтмотивов практически всех ответов Владимира Путина стали жёсткий реализм в оценках экономической ситуации и признание проблем, имеющихся в экономике и социальной сфере. Так, в частности, были отмечены рост бедности, которая возросла до 13,5%, и сокращение покупательной способности населения, а также существенный рост инфляции за предшествующий период. Падение её уровня до отметки в 4,1%, ожидаемое по году, как отметил президент, является хорошей предпосылкой для возобновления устойчивого экономического роста, который уже фиксируется на уровне 0,7%. Цифры небольшие, однако рост наблюдается на протяжении уже трёх кварталов подряд, а значит, экономика выходит из рецессии. Растёт рекордными темпами также и несырьевой экспорт — до 19%, что свидетельствует о начавших проявляться результатах в сфере поддержки промышленности.

Таким образом, несмотря на объективные экономические трудности, отдельный проблемный блок вокруг неё в грядущем политическом сезоне вряд ли сформируется. Многочисленные вопросы, заданные жителями Дальнего Востока, сёл и посёлков, которые оказались в зонах подтопления в регионах центральной России и Северного Кавказа, проблемы с социальными выплатами — всё это повестка наведения порядка на местах и ускорения работы бюрократического аппарата, а не чисто экономическая проблематика. Ответы Путина на вопросы граждан демонстрируют тот факт, что деньги у государства есть: напряжение возникает там, где они не доходят до граждан.

Именно развитие социальной инфраструктуры, а точнее её сокращение, способно вызывать серьёзное напряжение в обществе. В этой связи весьма показательны вопросы из Иркутской области, где молодые учителя жалуются на низкую зарплату, а жители острова Ольхон указывают на полную оторванность от цивилизации. То же самое касается и города Апатиты, где девушка с четвёртой стадией рака не могла получить нужную помощь, так как больница в городе закрыта и приходится ездить чуть ли не в Мурманск. И это притом, что деньги на развитие медицины выделяются существенные: президент отметил, что за последние годы построено свыше двух тысяч новых медицинских объектов, причём не только высокотехнологичных центров, но и множество фельдшерско-акушерских пунктов.

Видно, что Владимир Путин очень остро реагирует на социальную проблематику, недаром после вопроса жительницы Ижевска о том, как можно прожить ещё 12 лет в разваливающемся буквально на глазах бараке, президент лично пообещал приехать к ней в гости — в рамках запланированной вскоре рабочей поездки в Удмуртию.

Отчасти проблема кроется в неравномерном развитии регионов и долгом периоде, когда ни государство, ни частник не вкладывали средства — отсюда и вал вопросов как про ветхое и аварийное жильё, так и про пресловутую московскую реновацию. Очевидно, что вкупе с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, таких как Керченский мост и проекты по освоению Арктики, о которых президент, видно, с интересом говорил, эти вопросы станут ключевыми для создания позитивной повестки в большом политическом сезоне 2017–2018 годов.

Если же говорить о международной повестке, они явным образом будет играть существенно меньшую роль в предстоящем политическом сезоне, о чём явно свидетельствуют ответы Владимира Путина. В отношениях с Западом и США в первую очередь — позиционный тупик. Трамп стал заложником внутриполитической кампании шельмования и вряд ли сейчас решится на какие-то решительные шаги в сторону нормализации отношений с Россией. На украинском треке всё так же без перемен.

Медийный акцент смещается на внутриполитическую проблематику, среди которой помимо упоминавшейся выше проблемы неравномерности развития регионов на первый план выйдут вопрос социального обеспечения и вопросы ЖКХ.

Президент явно обозначил тот факт, что программа материнского капитала будет продолжена, а его размер, не индексировавшийся почти три года, вскоре подрастёт. Не менее важно и то, что начиная с 2000 года младенческая смертность снизилась в три раза, а материнская — почти в четыре раза, что отчасти позволило преодолеть глубочайший спад 1990-х годов, который Владимир Путин сравнил со спадом времён Великой Отечественной. В тесной связке с вопросами демографии стоит и проблема пенсионного возраста, так как всё это напрямую влияет на количество рабочей силы, имеющейся в экономике. Путин не озвучил никаких революционных планов роста пенсионного возраста, подтвердив позицию, согласно которой все решения будут приниматься постепенно, обдуманно и взвешенно.

Вместе с тем в ходе прямой линии акцент был отчётливо перенесён на субъекты федерации. Как отметили многие наблюдатели, очевидно, что по многим региональным руководителям будут приниматься в том числе и кадровые решения.

Так, в частности, много вопросов после прямой линии возникает к руководству Иркутской области, откуда в эфир попало сразу две просьбы о помощи. Это и молодая учительница из города Шелехова, которая получает зарплату почти вдвое меньшую, чем в среднем по экономике, и жители байкальского острова Ольхон, пожаловавшиеся на игнорирование их проблем со стороны областного начальства, которое прилетает к ним только на вертолёте. К губернатору-коммунисту Левченко и ранее было много вопросов, особенно на фоне катастрофических прошлогодних пожаров в Иркутской области, а теперь, видимо, соответствующие контрольные органы займутся регионом плотнее.

Не менее проблемная история произошла и с обращением жителей подмосковной Балашихи, под окнами которых тлеет и отравляет их в буквальном смысле 50-летняя свалка бытовых отходов. В начале года широкий резонанс получило видео, на котором мэр Балашихи Евгений Жирков рассказывает, как подконтрольные ему фирмы за взятки выигрывают тендеры областных властей. К губернатору региона Андрею Воробьёву, очевидно, также возникнут вопросы по поводу того, почему такой чиновник, как наверняка и всё окружение мэра Балашихи, продолжает работать, а проблемы свалок — решаться путём развешивания воздушных шариков в цветах триколора, как это произошло перед прямой линией.

Крайне непростое положение и у губернатора Ставрополья Владимира Владимирова — жительница села Краснокумского пожаловалась президенту на вымогательство денег при оформлении документов на затопленные дома и невыплаты полагающихся компенсаций. Дошло до того, что в ряде СМИ прямо во время прямой линии сообщили об отставке губернатора, что в итоге было опровергнуто самим Владимировым и пресс-службой главы края.

Также в качестве проблемных точек можно отметить Орловскую (Вадим Потомский), Мурманскую (Марина Ковтун), Самарскую (Николай Меркушкин) области, ХМАО (Наталья Комарова) и Забайкальский край (Наталья Жданова). В этих регионах в ходе общения с президентом фиксировались существенные проблемы с расселением ветхого жилья, проблемы льготников, нерешённые вопросы по инфраструктуре и ремонту дорог. По устоявшейся традиции региональные власти сразу же кинулись в авральном порядке решать проблемы, обозначенные на прямой линии, подключились и Следственный комитет с прокуратурой.

Президент Путин обозначил и свою позицию относительно недавних протестных событий, вызванных якобы желанием решать проблемы коррупции. Вопреки мантрам либеральных экспертов и комментаторов, глава государства не стал уклоняться от неудобных вопросов, сразу отметив, что государство и он лично готовы к диалогу со всеми, кто реально хочет решать проблемы коррупции, а не заниматься политическим пиаром. Курс на планомерную чистку рядов госслужащих при этом будет продолжен, причём именно планомерный и системный подход куда как более эффективен, чем популистская митинговая активность. И пример экс-руководителя ФСИН Реймера, осуждённого накануне на восемь лет, — лучшее тому подтверждение.

Видно, что глава государства крайне ценит прямое общение с народом, с каждым годом прямая линия всё больше отходит от заданных формальных рамок, а диапазон вопросов всё сильнее расширяется и включает в себя порой и крайне неприятные и болезненные темы. Путин хочет слышать и понимать нужды страны, анализирует пожелания граждан, пытается понять, чем живут регионы в первую очередь. Трансформируется ли это знание в ключевое политическое решение 2017 года — узнаем уже очень скоро.