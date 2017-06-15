Рейтинг неудачников. Кто из чиновников в опасности после прямой линии?

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным всегда является не просто непосредственным общением с гражданами страны, но и индикатором проблемности того или иного региона. Об основных неудачниках прошедшей прямой линии и губернаторах, к которым возникли вопросы, читайте в материале Лайфа.

Главным неудачником прошедшей прямой линии, безусловно, стал губернатор Иркутской области, избранный, кстати, от КПРФ, Сергей Левченко. Во-первых, на низкие зарплаты молодых педагогов города Шелехова пожаловалась учительница начальных классов Алёна Остальцова. Реакция местных властей была молниеносной: мэр города заявил о том, что пройдёт проверка соблюдения всех норм начисления надбавок и в целом расчёта зарплаты молодых педагогов, аналогичную проверку проведёт и региональное министерство образования.

Второй вопрос из региона касался природоохранной зоны острова Ольхон и проблем жителей, на которые не обращает внимание областная власть. Два вопроса по разной проблематике вкупе с прошлогодними катастрофическими пожарами могут потенциально поставить вопрос о недостаточной компетентности губернатора Левченко.

Не менее проблемная история произошла и с обращением жителей подмосковной Балашихи, под окнами которых тлеет и отравляет их в буквальном смысле 50-летняя свалка бытовых отходов. В начале года широкий резонанс получило видео, на котором мэр Балашихи Евгений Жирков рассказывает, как подконтрольные ему фирмы за взятки выигрывают тендеры областных властей. К губернатору региона Андрею Воробьёву, очевидно, также возникнут вопросы по поводу того, почему такой чиновник продолжает работать, а проблемы свалок решаются путём развешивания воздушных шариков в цветах триколора, как это произошло перед прямой линией.

Крайне непростое положение и у губернатора Ставрополья Владимира Владимирова — жительница села Краснокумского пожаловалась президенту на вымогательства денег при оформлении документов на затопленные дома и невыплаты полагающихся компенсаций. Дошло до того, что в ряде СМИ прямо во время прямой линии появилась информация об отставке губернатора, которая в итоге была опровергнута самим Владимировым и пресс-службой главы края.

Довольно эмоциональное выступление жительницы города Апатиты, у которой местные врачи вместо рака ошибочно диагностировали остеохондроз, обозначило крупную проблему в Мурманской области: в регионе массово закрываются больницы, оптимизируются ФАПы, в результате жители даже довольно крупных городов остаются без медпомощи. Глава региона Марина Ковтун уже выехала на место, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности при постановке диагноза Дарье Стариковой.

В щекотливой ситуации оказался и ещё один губернатор-коммунист — глава Орловской области Вадим Потомский. В ходе прямой линии инвалид 1-й группы пожаловалась президенту на недостаточность лекарственного обеспечения, а также отметила, что получала на свои обращения к региональным властям лишь отписки, без ответов по существу. Формально лекарственным обеспечением федеральных льготников должен заниматься федеральный центр, однако ситуация создаёт определённые репутационные риски для руководства региона.

Обозначилась серьёзная социальная проблема и в Самарской области, причём вопрос прозвучал не от ведущих, его отобрал и зачитал лично Владимир Путин. Речь зашла о том, что губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов неких пособий. Речь, скорее всего, идёт о единовременных выплатах работающим пенсионерам, которые в Самарской области отменили с 1 февраля 2017 года. В итоге президент пообещал лично разобраться с ситуацией, а политические "акции" главы субъекта, по мнению наблюдателей, после инцидента, очевидно, пошли вниз.

А вот у главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой голова теперь будет болеть из-за вопроса о расселении ветхих вагон-городков в Нягани. Проблема и вправду системная — в городе таких городков 20, и живёт в них почти три тысячи человек. Для такого богатейшего региона, как ХМАО, являющегося одним из немногих регионов — доноров федерального бюджета, отсутствие решения этой проблемы подрывает доверие к губернатору.

Проблему с выделением средств или нового жилья взамен сгоревшего подняла мать-одиночка из Забайкальского края Наталья Калинина. Женщина вынуждена после пожара ютиться в заброшенном доме, также у них с дочерью, которой в этом году идти в первый класс, нет постоянной регистрации. Ситуация крайне неблагоприятная с репутационной точки зрения для новоназначенного губернатора края Натальи Ждановой, поскольку, по словам президента, все деньги, необходимые для компенсации, были федеральным центром выделены в полном объёме. Впрочем, как и в других аналогичных случаях, после слов Владимира Путина чиновники отрапортовали, что уже выехали на место, а Наталье Калининой уже выделена квартира.