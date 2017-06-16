Всемирный банк проследит за "теневыми" доходами украинцев

Развитие глубокого социально-экономического кризиса на Украине вынуждает Киев всё сильнее полагаться на финансовую помощь международных финансовых институтов — прежде всего Международного валютного фонда и Всемирного банка. Практика реализации подобного рода "антикризисной помощи" как на постсоветском пространстве, так и других регионах планеты убедительно свидетельствует о том, что международные финансовые институты в обмен на свои, в общем-то, ограниченные вливания, требуют пересмотра и снижения социальных стандартов.

Всемирный банк выделил Украине (оператором выступает Министерство соцзащиты населения) грант на программу "Разработка и внедрение непрямых методов оценки и валидации доходов граждан в связи с вопросами социальной поддержки". Суть грантовой программы заключается в том, что Всемирный банк выделяет средства украинскому Минсоцзащиты, которое в свою очередь будет нанимать консалтинговые фирмы, которые должны разработать методы оценки доходов граждан — оценка надёжности предоставляемых гражданами данных о доходах, непрямые методы определения доходов граждан для обеспечения деятельности социальных инспекторов, подготовка информационных материалов о недопустимости нарушений при назначении и получении соцвыплат, подготовку социальных инспекторов, которые бы оценивали реальные доходы граждан.

Следует отметить, что по указанию МВФ и ВБ на Украине уже в этом году стартует масштабная пенсионная реформа, которая затронет 12,5 миллиона пенсионеров. В дальнейшем увеличение страхового стажа до 35 лет приведёт к тому, что мало кто из жителей Украины сможет реально претендовать на пенсии в будущем.

Пенсионная реформа — одно из требований МВФ наряду с поднятием тарифов на газ, а также земельной реформой. Очевидно, что в рамках инициированной программы Всемирного банка по непрямой оценке доходов населения специальные социальные инспектора будут выявлять любые побочные источники доходов, что приведёт к резкому падению социальных выплат. С одной стороны это снимет некоторую нагрузку на бюджет, однако с другой существенно снизит и без того невысокие доходы украинцев, обрушивая покупательную способность стагнирующей украинской экономики.

Эксперты отмечают, что на Украине ситуация, при которой наличие высокой базы налогообложения вынуждает предприятия реального сектора не учитывать многих работников, не платить взносы в социальные фонды, при этом выдавая им зарплаты "в конвертах". Выявление таких источников доходов украинских граждан, без соответствующей их легализации, будет фактически лишать их будущего пенсионного обеспечения.

Во-вторых, в рамках реформ МВФ возникнет ситуация, при которой на пенсию и социальные выплаты не смогут претендовать многочисленные украинские гастарбайтеры, которых, по разным оценкам, насчитывается от 7 до 10 миллионов человек (с учётом сезонных колебаний). Новые методики ВБ, направленные на выявление скрытых доходов, также поставят под удар и семьи, получающие переводы из-за рубежа, при этом они уже и так облагаются на Украине специальным налогом.

Следует отметить также и тот факт, что, следуя в фарватере рекомендации МВФ и внедряя стандарты оценки доходов ВБ, украинские власти создают избыточную нагрузку на и без того находящийся в крайнем упадке рынок труда. Украинцы, естественно, будут пытаться получать трудовой стаж, а в случае оценки и выявления непрямых доходов в стране вырастет нагрузка на местные центры занятости.

С учётом официально занятых в экономике Украины (менее 18–20 миллионов человек), пенсионеров (более 12,5 миллиона человек), а также трудовых мигрантов (порядка 10 миллионов человек) в ближайшем будущем более 20 миллионов украинцев не смогут претендовать на пенсию даже с учётом сохранения нынешней системы начисления пенсионных выплат. Естественно, ситуация ухудшится при увеличении трудового стажа до 35 лет.