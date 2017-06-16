Всемирный банк проследит за "теневыми" доходами украинцев

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Всемирный банк проследит за "теневыми" доходами украинцев

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Фото: © РИА Новости/Александр Демьянчук

Развитие глубокого социально-экономического кризиса на Украине вынуждает Киев всё сильнее полагаться на финансовую помощь международных финансовых институтов — прежде всего Международного валютного фонда и Всемирного банка. Практика реализации подобного рода "антикризисной помощи" как на постсоветском пространстве, так и других регионах планеты убедительно свидетельствует о том, что международные финансовые институты в обмен на свои, в общем-то, ограниченные вливания, требуют пересмотра и снижения социальных стандартов. 

Всемирный банк выделил Украине (оператором выступает Министерство соцзащиты населения) грант на программу "Разработка и внедрение непрямых методов оценки и валидации доходов граждан в связи с вопросами социальной поддержки". Суть грантовой программы заключается в том, что Всемирный банк выделяет средства украинскому Минсоцзащиты, которое в свою очередь будет нанимать консалтинговые фирмы, которые должны разработать методы оценки доходов граждан — оценка надёжности предоставляемых гражданами данных о доходах, непрямые методы определения доходов граждан для обеспечения деятельности социальных инспекторов, подготовка информационных материалов о недопустимости нарушений при назначении и получении соцвыплат, подготовку социальных инспекторов, которые бы оценивали реальные доходы граждан. 

Следует отметить, что по указанию МВФ и ВБ на Украине уже в этом году стартует масштабная пенсионная реформа, которая затронет 12,5 миллиона пенсионеров. В дальнейшем увеличение страхового стажа до 35 лет приведёт к тому, что мало кто из жителей Украины сможет реально претендовать на пенсии в будущем. 

Пенсионная реформа — одно из требований МВФ наряду с поднятием тарифов на газ, а также земельной реформой. Очевидно, что в рамках инициированной программы Всемирного банка по непрямой оценке доходов населения специальные социальные инспектора будут выявлять любые побочные источники доходов, что приведёт к резкому падению социальных выплат. С одной стороны это снимет некоторую нагрузку на бюджет, однако с другой существенно снизит и без того невысокие доходы украинцев, обрушивая покупательную способность стагнирующей украинской экономики.

Фото: © РИА Новости/EAST NEWS

Эксперты отмечают, что на Украине ситуация, при которой наличие высокой базы налогообложения вынуждает предприятия реального сектора не учитывать многих работников, не платить взносы в социальные фонды, при этом выдавая им зарплаты "в конвертах". Выявление таких источников доходов украинских граждан, без соответствующей их легализации, будет фактически лишать их будущего пенсионного обеспечения.

Во-вторых, в рамках реформ МВФ возникнет ситуация, при которой на пенсию и социальные выплаты не смогут претендовать многочисленные украинские гастарбайтеры, которых, по разным оценкам, насчитывается от 7 до 10 миллионов человек (с учётом сезонных колебаний). Новые методики ВБ, направленные на выявление скрытых доходов, также поставят под удар и семьи, получающие переводы из-за рубежа, при этом они уже и так облагаются на Украине специальным налогом. 

Следует отметить также и тот факт, что, следуя в фарватере рекомендации МВФ и внедряя стандарты оценки доходов ВБ, украинские власти создают избыточную нагрузку на и без того находящийся в крайнем упадке рынок труда. Украинцы, естественно, будут пытаться получать трудовой стаж, а в случае оценки и выявления непрямых доходов в стране вырастет нагрузка на местные центры занятости.

С учётом официально занятых в экономике Украины (менее 18–20 миллионов человек), пенсионеров (более 12,5 миллиона человек), а также трудовых мигрантов (порядка 10 миллионов человек) в ближайшем будущем более 20 миллионов украинцев не смогут претендовать на пенсию даже с учётом сохранения нынешней системы начисления пенсионных выплат. Естественно, ситуация ухудшится при увеличении трудового стажа до 35 лет.

Автор:
Илья Ухов
ИУ
Илья Ухов
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