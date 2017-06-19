Британские военные эксперты: Санкции против России не работают

Королевский объединённый институт оборонных исследований, тесно аффилированный с британским военным и разведывательным сообществом, выпустил доклад о будущем трансатлантических санкций в отношении России и перспектив их расширения. Британские военные аналитики отмечают, что американские и европейские санкции различаются в порядке применения, а также зачастую затрагивают различные сектора экономики, что тем не менее приносит эффект. По данным доклада и оценкам экспертов института, гораздо сильнее санкции воздействуют на конкретные фирмы и компании, чем на экономику России в целом.

Исходя из ограничений в развитии военных технологий, включая запрет на передачу технологий двойного назначения, делается вывод о том, что санкции замедлили модернизацию и перевооружение предприятий ВПК и привели к урезанию оборонных расходов на 17% в период 2017–2019 годов. В докладе указывается на то, что, несмотря на политику импортозамещения, по ряду областей — например, в военно-морском приборостроении — Россия не смогла наладить производство соответствующих компонентов и зависит во многом от поставок западных комплектующих.

При этом отмечается, что в других, невоенных, секторах российские власти смогли гибко воспользоваться "плодами глобализованной экономики", найдя аналоги в Азии, что демонстрирует, по мнению авторов доклада, "пределы эффективности секторальных санкций". Азиатские, в частности китайские, инвестиционные фонды смогли заместить финансирование по ряду критически важных проектов (китайские госфонды купили, в частности, 9,9% в проекте "Новатэка" по производству СПГ).

Объективные данные также говорят о том, что российская экономика смогла приспособиться к новым условиям, а правительство и профильные ведомства — обеспечить приемлемый в сложившихся условиях уровень управления рисками и диверсификации рынков финансового капитала и базовых технологий для поддержания военного паритета.

Наиболее важным показателем стабилизации является макроэкономическая стабилизация: инфляция упала почти до 4%, существенно уменьшился отток капитала, путём начала болезненного сжатия совокупной денежной массы (через резкий рост ставки рефинансирования), а также отмены валютного коридора ЦБ смог не допустить обрушения банковского сектора.

На начало 2017 года экономика России продолжает активно восстанавливаться. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), которое повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со "стабильного" до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне ВВ+. Несмотря на недавний отзыв национального рейтинга у России в целом и 104 российских эмитентов, связанный с изменениями в российском рейтинговом законодательстве, все долгосрочные экономическое прогнозы и S&P, и других международных рейтинговых агентств остаются в силе.

Мнение о неэффективности ряда секторальных санкций, высказанное британскими военными аналитиками, фактически поддержал в своём недавнем докладе и спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

Вместе с тем вполне естественно, что эксперты организации, тесно аффилированной с оборонным и разведывательным сообществом Великобритании, констатируя гибкость России в приспособлении к санкциям, предлагают ряд мер по повышению их эффективности.

Так, в частности, Министерству финансов США, по мнению аналитиков RUSI, следует усилить надзор и исполнение существующих санкций против России, подготавливая список компаний и индивидуальных лиц, в отношении которых они могут быть введены или расширены. Американскому Минфину, совместно с правоохранительными органами, также необходимо начинать активное юридическое преследование нарушителей санкционного режима, а также оказывать давление на европейских союзников, чтобы они делали так же.

Во-вторых, Минфину США предлагается подготовить инструментарий и список санкционных мер не только в отношении тех, кто вмешивался в американские выборы в 2016 году, но и в отношении тех, кто совершал аналогичные действия в странах-союзниках. Администрации президента США необходимо создать специальное государственное ведомство по санкционной политике с прицелом на Россию и, в частности, по вопросам помощи России режиму Асада, а Государственному департаменту США, по мнению британских аналитиков, следует оказывать давление на партнёров в ЕС для введения аналогичных санкций, а конгрессу помимо новых санкций по украинской тематике рассмотреть вопрос об отдельном пакете по Сирии и поддержке Асада.

Для Евросоюза также предлагается ряд мер, призванных обеспечить согласованное санкционное давление на Россию даже после выхода Великобритании из ЕС.

Во-первых, Правительство Великобритании, включая Королевское казначейство и МИД, должно подготовить стратегию сохранения антироссийских санкций после выхода страны из ЕС. Также совместно с частным бизнесом следует учредить британо-европейский форум по вопросам санкций в отношении России, в рамках которого поощрять лучшие санкционные практики, а также информировать бизнес о попытках России получить технологии или выходы на финансовые рынки обходными путями и раскрывать юридические последствия содействия со стороны бизнеса таким попыткам.

Речь, очевидно, идёт о попытках пресечь "санкционное дезертирство" некоторых стран ЕС и бизнеса, которые стремятся обойти ограничительные меры, так как они существенно влияют на рынки сбыта и их доходы, особенно в странах, которые являются традиционными партнёрами России в регионе Центральной и Восточной Европы. Для того чтобы "построить" все несогласные и саботирующие санкции страны, соответствующим госорганам ЕС и Великобритании предлагается разработать и внедрить специальную лицензионную процедуру, чтобы контролировать последствия применения санкционной политики и смягчать последствия её некорректного применения в отношении тех или иных европейских фирм. Не обойдётся и без дубинки: европейским правоохранительным органам следует разработать и внедрить чёткие инструкции по поиску подозрительной российской активности в банковской и финансовой сферах.

Следуя логике доклада, который вышел именно в момент прохождения через сенат и палату представителей Конгресса США очередного антироссийского санкционного пакета законодательных мер, можно предположить, что он является лишь первой ласточкой подобного рода исследований, обосновывающих новое ужесточение уже, в свою очередь, европейских ограничительных мер. Европейское экспертное сообщество, а в первую очередь — бизнес-круги начинают готовить к необходимости новых санкционных мер, уже на уровне ЕС и национальных парламентов стран Евросоюза.