В США предлагают создать "Управление по борьбе с российской коррупцией"

В Конгресс США внесён "Акт о противодействии российской коррупции". В преамбуле законопроекта (H.R.2820 — Fight Russian Corruption Act) приводится основательный список "коррупционных преступлений" России, за которые её собираются наказывать. Оказывается, Россия применяет коррупцию как "стратегический инструмент для разрушения и дискредитации либеральной демократической системы для усиления таким образом собственной зоны влияния". При этом довольно примечательно, что в своих оценках "коррупционной" роли России авторы законопроекта ссылаются на доклады Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в которых якобы раскрывается некая "сеть неформального патронажа" Кремля над различными политическими силами в Европе. Мало того что это попахивает откровенной конспирологией — это и не подтверждается фактически, так как CSIS в своих докладах попросту компилирует публикации европейской прессы, не приводя никаких доказательств.

В законопроекте предлагается организовать в Госдепартаменте США "Управление по борьбе с коррупцией, связанной с запрещённой российской финансовой деятельностью в Европе", кандидатура директора которого должна согласовываться с помощником госсекретаря США по делам Европы. В обязанности создаваемого Управления войдёт подготовка аналитических отчётов, касающихся финансовой деятельности Российской Федерации в европейских странах, к которой, согласно документу, относятся инвестиции в недвижимость, энергетика, СМИ, инфраструктура, филантропия, гражданское общество, спорт и неправительственные организации.

В законопроекте подчёркивается, что совместно с Министерством финансов США Госдепом должны быть подготовлены специальные офицеры связи, которые бы служили связующим звеном между американскими дипломатическими миссиями в Европе и соответствующими местными правоохранительными органами, ответственными за расследования "незаконной российской финансовой активности".

Вместе с тем такого рода обвинения России в какой-то "незаконной финансовой деятельности" и отмывании средств за рубежом наталкиваются на тот факт, что именно Государственный департамент США в начале года был вынужден признать тот факт, что Россия достигла существенного прогресса в вопросах борьбы с отмыванием денег и теневым оборотом. По данным российских профильных ведомств — ЦБ и Росфинмониторинга, — объём фиктивных сделок в России упал с 1,49 миллиарда в 2015-м до 0,3 миллиарда долларов в первой половине 2016 года.

Вместе с тем, если говорить об отмывании денег и непрозрачных схемах, то можно упомянуть нашумевшую историю с заблокированными в Ирландии средствами российского экс-олигарха и спонсора оппозиции Михаила Ходорковского. Как писали ирландские СМИ, Ходорковский в конце 2016 года обратился в дублинский суд с просьбой разблокировать его счета. Речь идёт о сумме около 100 миллионов евро, которые были заморожены по требованию полиции в 2011 году в соответствии с законом об отмывании денег и спонсировании терроризма. Согласно ирландскому законодательству, местные суды могут на 28 дней накладывать запрет распоряжаться имуществом, и с 2011 года арест средств Хородковского проводился ежемесячно, несмотря на попытки экс-олигарха и его партнёров убедить полицию в том, что деньги получены от сделок по ЮКОСу. В итоге средства всё же были разблокированы, однако остались вопросы относительно их происхождения.

Стоит отметить, что помимо докладов Госсекретарю и соответствующим комитетам Конгресса Управление должно заняться поддержкой зарубежных программ, занимающихся журналистскими расследованиями и разоблачениями российских коррупционеров, а также борьбой с российским информационным влиянием в Европе.

Эксперты отмечают, что в самом законопроекте обоснование его принятия приводится как раз со ссылкой на те или иные журналистские расследования, причём зачастую они опираются на деятельность оппозиционно настроенных НКО и СМИ внутри России. Независимые наблюдатели указывают на то, что в работе предлагаемого "Управления по борьбе с коррупцией, связанной с запрещенной российской финансовой деятельностью в Европе" вполне могут быть использованы те или иные информационные "вбросы" наподобие "расследований" Фонда борьбы с коррупцией или "Центра управления расследованиями", который является как раз одним из проектов, существующих на средства экс-олигарха Михаила Ходорковского.