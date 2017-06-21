4 сценария провала санкций: европейские эксперты испугались нормализации

Европейский совет по международным отношениям, финансирующийся, в частности, соросовским институтом "Открытое общество", обнародовал доклад по поводу четырёх возможных сценариев коллапса европейской политики в отношении России. Отмечается, в частности, тот факт, что с момента старта украинских событий Европа смогла проявить невиданное доселе единство, выдерживая общую санкционную линию в отношении России. Этот общий санкционный подход пережил миграционный кризис, Брексит, избрание Трампа, а также общее разочарование санкциями со стороны граждан стран ЕС. Европейские эксперты выдвигают четыре сценария, в рамках которых Россия сможет ослабить или существенно подорвать санкционный режим, а единая позиция стран ЕС разрушится.

Следует отметить, что характерной чертой всех сценарных подходов является их детализация — вплоть до предположений, на каком конкретно саммите произойдёт то или иное послабление в вопросе санкций, также описываются некие гипотетические события, носящие целиком придуманный характер — к примеру, будущие встречи между Порошенко и помощником президента Путина Владиславом Сурковым, или смена канцлера Германии с Меркель на кандидата от социал-демократов Мартина Шульца. С одной стороны, это позволяет понять, какие страхи владеют экспертным сообществом и политическим истеблишментом в Европе, однако с другой — сдвигают фокус обсуждения на неверифицируемую конспирологию, понижая уровень доверия к подобному прогнозированию.

В рамках первого сценария рассматривается исполнение минских соглашений Украиной на российских условиях. Отмечается, что такой сценарий может стать рабочим, если в сентябре коалиция христианских демократов потерпит поражение и социал-демократы с союзниками сформируют левую коалицию. В результате могут быть проведены успешные местные выборы в ДНР и ЛНР, которые Запад в итоге признает, что фактически легитимизирует эти "прокси-государства" России, а также вынудит Киев возобновить социальные выплаты, что приведёт к параличу политической системы в Киеве ввиду несогласия националистов на такие меры. Также при таком сценарии эксперты Европейского совета по международным отношениям прогнозируют расползание сепаратизма на другие украинские регионы. В итоге, при "попустительстве" Европы и Германии в первую очередь, Украина вновь оказывается в орбите влияния России.

Второй сценарий предполагает закрепление и стабилизацию статус-кво на Украине. После визовых послаблений и соглашения о зоне свободной торговли с ЕС Европа теряет интерес к Украине — отсутствие инвестиций приводит к пробуксовке и остановке процесса реформ. Заморозка ситуации, в том числе и на Востоке Украины, может привести к политическому реваншу "олигархических" сил на Украине, что нивелирует все усилия Запада по втягиванию Киева в свою орбиту влияния. В рамках этой модели рассматривается противостояние Порошенко с местными олигархическими кланами, упоминается в частности Пинчук.

Собственно, из всех представленных сценариев это самый реалистичный и одновременно самый негативный для режима Порошенко, так как при заморозке конфликта на Юго-Востоке он рискует столкнуться с откладываемым под предлогом военных действий сильнейшим социально-экономическим кризисом. Статус-кво невыгоден официальному Киеву, так как исчезает мобилизационный потенциал для скрепления режима и купирования сепаратистской фронды в оставшихся регионах страны.

В рамках третьей модели прогнозируется идея коллапса санкционного режима и прекращение поддержки (финансовой — хотя она и в настоящий момент по факту происходит за счёт наращивания госдолга) Украины. Отмечается, что администрация президента США и новое руководство Госдепа взяли курс на сокращение внешнеполитического бюджета, в том числе по линии институтов развития, что неизбежно скажется на прекращении помощи Украине в прежних объёмах. Вслед за США аналогичную позицию займут и европейские страны, что отразится на лояльности украинских элит Брюсселю. Собственно американские санкции против России могут быть сняты Трампом только после ноября 2018 года, когда пройдут ротационные перевыборы половины состава палаты представителей — и если президент США усилит своё влияние в республиканской партии и сможет сформировать более лояльное большинство, снятие санкций не встретит такого сопротивления со стороны конгресса, как сейчас. Естественно, вслед за американцами снимут санкции и европейцы. В итоге это будет означать крах всей западной политики по отношению к России за последние годы.

Ну и, наконец, последний сценарий — так называемая "большая сделка" сверхдержав, которая может представлять из себя некий пакт о разделе сфер влияния, который Трамп мог бы заключить с Путиным, причём в докладе совета даже называется конкретный срок — ноябрь 2017 года. Подписание такого пакта в разрезе украинской проблемы привело бы к возвращению Киева в евразийские интеграционные проекты, а также смену военно-политической ориентации в обмен на сотрудничество и уступки России на Ближнем Востоке и в вопросе Китая.

В заключение отмечается, что для того, чтобы эти сценарии не реализовались, нужно не просто поддерживать санкционный режим, но фактически "заменить лидерство США", в ситуации, когда Соединённые Штаты дистанцируются от событий в Восточной Европе и переносят фокус внимания на другие регионы. Следует отметить, что описанные выше сценарные подходы отражают не реальность будущей политики ЕС и уж тем более США по отношению к антироссийским санкциям, а скорее страхи и подспудные опасения части евроатлантических элит относительно возможного сговора Трампа с Россией у них за спиной.

Вместе с тем довольно примечательно, что в докладе фактически во всех сценариях открыто признаётся, что Украина стала классическим failed state, неудавшимся государством, которое неспособно принимать самостоятельные решения и неизбежно падёт перед лицом "российского ультиматума", лишь только Европа и Запад в целом прекратят оказывать ей финансовую и военную помощь.