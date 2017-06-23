Структуры ЛДПР получали деньги от ЕС на пропаганду "европейских ценностей"

"Сдохла Европа", — говорил в одном из своих публичных заявлений Владимир Жириновский. Несмотря на такую резкую позицию в отношении ЕС, именно его структуры получили гранты от Евросоюза.

Бюджетное управление Европейской комиссии опубликовало данные о расходах ЕС в рамках грантовых программ, реализованных на территории России за 2016 год. Сумма осталась на уровне 2015 года — порядка 85 миллионов евро, однако если в позапрошлом году ЕС выделил деньги в рамках 115 проектов, то в 2016 году те же 85 миллионов евро пошли всего на 88. Значительная часть проектов относится к сфере научных исследований, однако большая часть финансирования идёт на спонсирование системы высшего профессионального образования — причём в первую очередь по проектам "Программы Жана Моне".

Одной из задач "Программы Жана Моне" (Jean Monnet) является объединение различных организаций и структур, а также отдельных экспертов и преподавателей в рамках общих тем, связанных с вопросами европейской интеграции. Причём программа реализуется в рамках более обширного проекта Erasmus+. Как отмечают эксперты, программа "Эразмус", не предоставляя, в общем-то, каких-либо существенных конкурентных бонусов российским вузам, способствует в первую очередь навязыванию европейской политической повестки в гуманитарных и социальных науках.

Примечательно, что один из траншей в рамках "Программы Жана Моне" в 2016 году поступил Институту мировых цивилизаций — на цели "исследования растущей популярности радикальных политических течений в Европе, а также причин и последствий этого процесса". Сумма гранта обозначена в размере 60 тысяч евро, или порядка 4 миллионов рублей по текущему курсу.

Адрес организации на портале раскрытия финансирования ЕС указан в Москве — 1-й Басманный переулок, 3, строение 2. По этому адресу действительно располагается образовательное учреждение с таким названием — причём учредителями его является партия ЛДПР и лично её лидер Владимир Вольфович Жириновский.

На вопрос Лайфа относительно того, на какие цели направлялось Институту мировых цивилизаций финансирование ЕС, а также использовалось ли данное финансирование для проведения семинаров и иных мероприятий по политической тематике и каковы были условия получения финансирования в рамках данной программы Европейской комиссии, в пресс-службе партии не ответили.

При этом руководство ЛДПР и лично Владимир Жириновский известны своими крайне жёсткими публичными заявлениями в адрес Евросоюза и его политических и культурных ценностей. Так, Владимир Жириновский в ходе своего выступления в эфире федеральных телеканалов говорил о том, что "сдохла Европа вся эта и её принципы, загнила, так сказать… гангрена какая-то — можно куски эти загнившие отрезать".

Не менее эксцентрично клеймил Жириновский позицию ЕС во время одного из своих выступлений в Совете Европы, отметив, в частности, что, говоря про "рай в Европе, вы забываете, что этот рай обеспечила русская армия, спасая вас от агрессии с Востока".

Вражда Европы к России, по мнению соучредителя ИМЦ, получившего деньги от правительственных структур Еврокомиссии, началась ещё 300 лет назад: "Европа всегда отрицательно относится к России, всегда, потому что 300 лет назад мы разбили шведов, Швеция была очень культурная европейская страна, мы разозлили их".

Вместе с тем в рамках других программ ЕС, реализованных в России, средства выделялись целому ряду государственных вузов. Так, к примеру, Высшая школа экономики указана в качестве участника проекта "Продвижения молодёжного участия и социальной вовлечённости в конфликтной среде" — всего выделено почти 2,5 миллиона евро, однако в списке из 12 университетов, участвующих в проекте, только у ВШЭ по какой-то причине не раскрыто финансирование.

А вот в рамках продвижения европейской повестки в систему юридического образования Еврокомиссия выделила гранты таким российским вузам, как Арктический федеральный университет, Московский государственный юридический университет им. Кутафина, Марийский госуниверситет, а также Московский городской педагогический университет — размер их варьируется от 5 до 60 тысяч евро, и направлены они на "создание образовательных модулей, основанных на принципах прав человека".

Неменьший интерес вызывает и активность как раз по "Программе Жана Моне" в Воронежском государственном университете: так, 28 тысяч евро было выделено на обучение россиян европейскому опыту "преодоления теневой экономики".

Ещё 27 тысяч евро было выделено Университету дружбы народов на изучение практики "трансформации социальных и политических ценностей в ЕС". Однако наиболее интересной проблемой, как оказалось, занимался на деньги Европейской комиссии Марийский государственный университет, которому было выделено 26 тысяч евро на изучение "опыта Евросоюза как модели глобализации".